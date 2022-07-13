80-летний пчеволод привез в Приморье древние русские игрушки, которые делает почти полвека

Валерий Рыбаков. Фото: Комсомольская правда

Рука мастера и кривое полено выпрямит – такое впечатление оставляет после беседы 80-летний Валерий Рыбаков. Пока современные технологи ломают головы над экологичной переработкой полиэтилена, дедушка больше полувека назад придумал, как использовать это вещество с пользой для самых маленьких (и не только). Уроженец Свободного, что в Амурской области, делает старейший вид русской игрушки – трелевые свистульки. Их он и привез во Владивосток и выставил на набережной Спортивной гавани. Корреспондент «КП» познакомился с мужчиной в морской фуражке случайно – пройти мимо просто не мог. В ином случае пришлось бы и самому поломать голову: птиц нет, а пение – вот оно, повсюду.

ДЖИНСЫ, ПЕПСИ, СВИСТУЛЬКИ

Технология производства у Валерия Павловича налажена бесперебойная. Ремесло мы так называем, потому что только один этот человек в своем деле заменит целый завод.

– Свистульки делаются из безопасных материалов, – начал рассказ Валерий, – это пищевая пластмасса. Если точнее, гранулы полиэтилена. Их я использую с 1986 года. Берем полиэтилен, окрашиваем специальными красками [они, кстати, так и остались у героя истории с советских времен], добавляем мыло. Масса проходит под прессом и отливается в специальные заготовленные формы под высокими температурами. Дополнительные мазки наношу кисточкой, могу что-то подрезать, подправить.

Дело в том, что в конце 80-х мастер жил на западе страны, а его изделия одобрил художественный совет при Ростовском областном совете. Депутаты дали добро на собственное маленькое предприятие по изготовлению игрушек и бижутерии – работа закипела, ринулись покупатели, и тут развалился Советский Союз. Широта западного – «другого» мира – привлекла новых россиян. Да и некоторым явно было не до свистулек.

– Все заполонили китайскими игрушками. Закрытие границ для нашей промышленности может быть даже полезно. Только в случае дефицита у нас будет рост, – поделился размышлениями пенсионер.

ПОЧЕМУ НЕ ИЗ ДЕРЕВА?

Как правило, ремесленники выбирают дерево для игрушек – особенно, чтобы подчеркнуть «крафтовость» и самобытность изделия. Валерий Рыбаков – не из этих, это человек практики. Прагматичный рукодел отливает свистульки из пластмассы, потому что она не портится при контакте с водой даже спустя долгое время. В изделие, чтобы оно запело, жидкость набрать нужно обязательно.

Как реагируют жители? С редким интересом. Большинство детей просто проходят мимо: за сорок минут, проведенных с собеседником редакции, подошел лишь один мальчик, спросил, что тут дедушка продает, да и убежал. Но Рыбаков не отчаивается. Маленькие жители дальневосточной столицы, как он рассказал сам, все таки подходят, тянут за руку мам и пап. «Купи, купи». Ценники всего в 50-100 рублей сразу задабривают угрюмых отцов – такую сумму не жалко. Чего бы и не купить...

– Еще в 2010-х годах я хотел выйти на сбытчиков, много с кем договаривался, многие интересовались, брали свистульки. Но не вышло. Продаю сам. Порой и до двух тысяч в год удается отпустить.

ЗОЛОТАЯ РУКА – ТЯЖЕЛОЕ СЕРДЦЕ

В беседе с корреспондентом герой истории раскрыл, что семьи здесь у него нет. Причины он называть не стал, а мы из уважения не стали спрашивать. От вопросов про семью взгляд Валерия Павловича поник. Дома, в Свободном в Амурской области, осталась сестра. Уже давно взрослые дети – на Украине.

Долгое время ремесленник прожил в Ростове, потом решил вернуться на Дальний Восток. Колесить по стране для дедушки не проблема – здоровье позволяет. И деньги тоже – хватает пенсии и средств, вырученных с продажи. Поясним, что на бизнес-издержки мастер почти не тратится. Краски и гранулы полиэтилена остались еще с 80-х годов и не портятся. Да, делать тогда умели.

До того как мужчина нашел свою стезю, долгое время работал учителем. При чем, универсальным: преподавал биологию, химию, физику, русский язык и историю. В общем, мог заменить всех, кто приболел или попал под сокращение. Корреспондент сначала не поверил, но 10-минутный рассказ об ихэтуаньском (боксерском) восстании в Китае убедил. Что у Валерия Павловича не спросишь – все знает. Какое-то время, поделился собеседник, работал пчеволодом. Но в итоге желание что-то делать руками взяло верх.

К слову, свое время Рыбаков делал и клипсы, и колечки, и сережки для девушек. Чем только девчонок не радовал. Но сейчас это уже неактуально, женщине хочется золота, других дорогих металлов. Так или иначе, пластмассовым колечком не удивишь.

Планов у бывшего пчеволода много. Говорит, страну еще не всю посмотрел. В ближайшее время вернется домой в Амурскую область, а после, вероятно, снова улетит в Москву. В общем, в городах Дальнего Востока прислушивайтесь к пению птиц – весьма вероятно, что делает это уникальный человек.

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