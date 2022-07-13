Атташе Путина призвал Олега Кожемяко остаться на посту главы Приморья

Губернатор Приморья с бойцами. Фото: личный архив Олега Кожемяко

Как писала «Комсомольская правда», Москва позитивно оценила инициативы губернатора Приморья Олега Кожемяко по созданию добровольческого батальона для участия в спецоперации на территории Украины и Донбасса. При этом во время разговора с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что лейтенанту Кожемяко стоит оставаться губернатором, а не солдатом:

– Единственное, хочется надеяться (я не знаю деталей), что сам губернатор все-таки останется руководить регионом. Это так же очень важно, тем более, регион важный, большой.

Пресс-атташе Владимира Путина заявил, что добровольная инициатива заслуживает высокой оценки. Но, вероятно, волонтерские намерения губернатора останутся непонятыми: чиновнику, по мнению Кремля, лучше следить за Приморье. Напомним, что Олег Кожемяко, как и подчеркнул в разговоре с Песковым обозреватель KP.RU Александр Гамов, ездил в Донбасс уже трижды – прямо на передок.

Впервые лейтенант Кожемяко засветился в зоне СВО на кадрах, источник которых до сих пор не удалось установить, в апреле 2022 года. В военной форме и с автоматом в руках Олег Николаевич прокатился по Мариуполю. Общественность, напомним, восприняла поступок неоднозначно. Несмотря на благой мотив чиновника поддержать наших бойцов, приморцы напомнили главе региона, что и на подконтрольной территории есть проблемы, требующие оперативных решений. Поясним, что в апреле общественный резонанс вызвали ужасающее состояние нескольких краевых больниц и традиционный для Приморья мостопад.

Во второй раз Олег Николаевич посетил зону боевых действий через месяц, привез подарки. По словам пресс-секретаря губернатора, Кожемяко рассказал бойцам о новых мерах поддержки для членов их семей.

Третья командировка главы Приморья пришлась на начало июня. В интервью «Комсомольской правде» чиновник рассказал, что амуницию добровольцам поставит Тихоокеанский флот и что он лично контролирует снабжение добровольческого отряда. Тогда же глава отметил, что сам поедет сопровождать «Тигров».

Редакция уточнит, пересмотрит ли Олег Николаевич свои планы после заявления Дмитрия Пескова. Напомним, уже несколько месяцев глава Приморья остается в авангарде политического имиджмейкинга. Он активно общается с журналистами и активен в Telegram-канале, где «одолел» других губернаторов по индексу цитируемости.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.