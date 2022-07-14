Игрушки с родины Андерсена: что будет с конструкторами из кубиков в Приморье

Из всемирно известного LEGO умельцы могут собирать целые города. На кадрах магазин во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Датская компания LEGO, об уникальных конструкторах которой слышали все, объявила об уходе из России 12 июля. Фирма расторгла контракт с отечественным оператором Inventive Retail Group, напомним, его интересы представляет сеть «Мир кубиков». Дистрибьютор сообщил, что продолжит поставлять игрушки и останется экспертом в развивающих конструкторах. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, как поживает единственный в Приморье филиал LEGO и что планирует делать.

Панорама Владивостока из кубиков

По грустной иронии открытие первого официального магазина всемирно известных конструкторов в дальневосточной столице состоялось в конце декабря 2021 года. Как писала «КП», бренд показал панораму города-порта из кубиков. После того, как зарубежные компании начали уходить из страны по политическим мотивам, LEGO долгое время не комментировала свои планы в России. Редакция связалась с представителями павильона конструкторов в ТРК «Калина Молл» и готова обнадежить читателей:

– Магазин во Владивостоке работает и отлично работает. Филиал сделает все возможное, чтобы наши клиенты не остались без конструкторов, – сообщила специалист PR-отдела «Мира кубиков».

В очередь на параллельный импорт

Возникает логичный вопрос: какой товар будет поставлять сеть, если официальный дилер отказался от контрактов с российским оператором? Конечно, всегда есть миллионы китайских и тайских аналогов. Чтобы сэкономить, родители часто покупают именно такие варианты.

Однако, напомним, вместе с Siemens и BMW бренд конструкторов попал в список параллельного импорта. Это значит, что без конструкторов по тематике различных вселенных – от «Звездных войн» до «Гарри Поттера» – дети не останутся. Изменения утвердило Минпромторг РФ.

Подразумевается, что конструкторы и другое будут ввозить без согласия производителя или правообладателя. По закону после первой покупки товар можно продавать где угодно без разрешения владельца. Иными словами, эту продукцию можно назвать «серой», но не контрафактной. У нее будет лицензия и сертификаты качества, соответствующие таможенные декларации.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как к параллельному импорту относятся дальневосточные кинотеатры.

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