«Не полетели из-за тумана»: Биатлонист Антон Шипулин чудом избежал судьбы погибших при крушении вертолета на Камчатке

Антон Шипулин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трагедия на Камчатке, где разбился вертолет «Робинсон» и погиб 25-летний биатлонист Игорь Малиновский, продолжает приносить плохие вести. На борту воздушного судна были два пассажира, которые также не выжили. Речь идет о двух топ-менеджерах: директоре по развитию цифрового канала Tele2 Сергее Колесняке и владелице собственной компании по производству гигиенических средств, бывшим сотрудником «Эльдорадо», Simple и ЦУМ Зои Кайгородовой.

Сергей и Зоя искали себе еще двух попутчиков, но так и не нашли. А ведь одним из пассажиров мог стать другой биатлонист – 34-летний Антон Шипулин. Об этом он рассказал на своей странице во ВКонтакте:

– Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня (17 июля, - прим. «КП») видел место крушения – все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые.

Также Антон выразил соболезнования близким и родным Игоря Малиновского и пожелал им сил. По словам спортсмена, его коллега был чудесным человеком:

– Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты. Как только о них разговор заходил, все – у Игоря глаза загорались.

Игорь Малиновский во время учебы в летно-техническом колледже. Фото: Социальные сети

Личность пилота

Игорь Малиновский родился 18 марта 1997 года в селе Мильково Камчатского края. Он пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров, в последний раз за сборную на Кубке мира он бежал в январе 2021-го. После завершения спортивной карьеры Игорь выбрал любимое с детства направление – авиация. Скорее всего, любовь ему привил его отец – Владимир Малиновский, опытный пилот и владелец компании «Взлет».

Игорь учился в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, хорошо летал, его называли перспективным пилотом. Три месяца назад получил лицензию пилота Ми-8.

Издание Sports.ru приводит слова Игоря из его интервью. По словам Малиновского, пилот авиакомпании зарабатывает больше любого российского биатлониста. А пилот-частник - вообще в десятки раз:

– Но для меня дело не в деньгах. Отец открыл фирму, я буду всячески его поддерживать. Душа в небе, этого не отнять. Я не хочу изменять себе и буду пилотом.

Напомним

Вечером в субботу, 16 июля, на Камчатке пропал вертолет Robinson RA-07350 компании «Взлет». В обговоренное время пилот Игорь Малиновский не вышел на связь. Воздушное судно выполняло частный рейс и направлялось по маршруту кальдер вулкана Узон – Долина гейзеров (Кроноцкий заповедник) – село Мильково. Утром 17 числа началась поисково-спасательная операция. Вскоре специалисты МЧС нашли разбитый вертолет в 13 километрах от Узона. Все три человека погибли.

Поисковые работы. Фото: ГТРК Камчатка

Место крушения вертолета. Фото: ГТРК Камчатка

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