Международный фестиваль «Мариинский» обещает удивить жителей Владивостока

Фестиваль пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. Фото: Дарья НАУМЕЦ

С 28 июля по 14 августа на Приморской сцене Мариинского театра пройдет VII Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Он откроется 28 и 29 июля показами балетов «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Хореограф Леонид Лавровский, изучив веронские хроники и описания старинных танцев, избрал главным выразительным средством драматически яркий танец-пантомиму. Содружество Лавровского и театрального художника Петра Вильямса принесло одно из лучших воплощений музыки Прокофьева.

30 и 31 июля состоятся показы одноактного балета «Парк» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в хореографии Анжелена Прельжокажа. «Парк» – прямой наследник мариинской «Спящей красавицы» Мариуса Петипа. Божественно прекрасная музыка Моцарта, фривольное любовное настроение, характеризующее безумную эпоху кавалеров, дам, ухаживания, вздохов и объятий – все это хореограф и художник обыгрывают изумительно тонко. В главных партиях в балетных спектаклях будут задействованы солисты балетной труппы Мариинского театра. За дирижерский пульт Симфонического оркестра Приморской сцены встанет лауреат международных конкурсов Арсений Шупляков.

Звездный «оперный десант» ожидается как в новых, так и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. 1 августа оперную часть фестиваля откроет яркая и веселая «Свадьба Фигаро» на музыку Моцарта по одноименной комедии де Бомарше. Важно отметить, что в 2017 году на II Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский», Владивосток, зрители Приморской сцены уже имели возможность насладиться прекрасной оперой Моцарта в классической постановке Народного артиста России Юрия Александрова. В этом году будет представлена новая версия моцартовского шедевра. Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье», народный артист России Александр Петров. Действие оперы перенесено в начало ХХ века, в эпоху модерна. «Свадьба Фигаро» – это комедийный спектакль, но за всей веселостью оперы стоят довольно серьезные темы чести, социальной лестницы и любви. Опера до сих пор является самой популярной в репертуаре практически каждого оперного театра в мире и вызывает восторг миллионов слушателей. Главные партии исполнят солисты Мариинского театра Вадим Кравец, Анна Денисова, Екатерина Соловьева и Владимир Мороз. За дирижерский пульт встанет всемирно известный музыкант, лауреат премии «Грэмми», обладатель многих престижных наград – Юстус Франц.

5 августа оперу «Свадьба Фигаро» увидят зрители города Уссурийска. Солисты Мариинского театра и оркестр Приморской сцены представят спектакль в Доме офицеров Уссурийского гарнизона. А 11 и 13 августа спектакль снова прозвучит в Большом зале театра во Владивостоке, но уже в исполнении солистов Приморской сцены.

Звезды оперы Станислав Трофимов, Айгуль Хисматуллина и Иван Гынгазов выйдут в главных партиях в исторической драме композитора Михаила Глинки «Жизнь за царя», которая прозвучит впервые во Владивостоке 2 августа. История подвига простого костромского крестьянина, пожертвовавшего собой ради спасения жизни царя Михаила Федоровича и избавления России от иноземцев, как нельзя кстати подходила для развернутой героико-патриотической драмы: в этом сюжете есть и война, и любовь, и картины народного быта, и бал с великолепными балетными сценами. Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Черняков рискнул сместить смысловые акценты, обнаруживая в опере актуальные и в наше время проблемы гражданского общества, прав человека, личной ответственности и коллективной морали. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет маэстро Валерий Гергиев.

3 августа спектакль-обладатель Золотой маски «Семен Котко» Сергея Прокофьева представят прославленные солисты Мариинского театра Сергей Семишкур, Евгений Никитин, Андрей Серов, Жанна Домбровская, Вадим Кравец, Екатерина Соловьева. Пронзительным музыкальным языком композитор описывает реальность гражданской войны. История о возвращении солдата Семена Котко с фронта, который вместо родного дома видит страшную картину разрухи, а также апокалиптическая атмосфера, любовь и подвиг, – все это зрители увидят в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Дирижер – Валерий Гергиев.

Один из самых востребованных басов современности, знаменитый оперный певец Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию в опере «Борис Годунов» Модеста Мусоргского 4 и 6 августа. Вместе с ним в спектакле выйдут ведущие солисты Мариинского театра Станислав Трофимов, Сергей Семишкур, Евгений Акимов, Андрей Серов, Михаил Колелишвилли, и солисты Приморской сцены Вячеслав Васильев и Лаура Бустаманте. Руководить Симфоническим оркестром Мариинского театра будет сам маэстро Валерий Гергиев. Во Владивостоке будет представлена первая редакция оперы, написанная композитором в 1869 году. Драматургия оперы направлена на раскрытие трагического образа царя Бориса Годунова, страдающего человека, принявшего на себя непомерный груз государственной власти. Для первого знакомства зрителей с шедевром Модеста Мусоргского будет представлена постановка, основанная на знаменитом спектакле Андрея Тарковского. Режиссером адаптации на Приморской сцене выступит Сергей Богославский. Видеопроекции к спектаклю готовит главный художник театра Петр Окунев. Ответственный концертмейстер – заслуженная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Ирина Соболева.

5 и 8 августа в Большом зале театра – одна из самых известных и часто исполняемых опер Верди «Аида» в постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка. Действие оперы разворачивается в Египте во времена правления фараонов, однако на первый план выходит личная драма – запретная любовь эфиопской рабыни Аиды и египетского полководца Радамеса. В главных партиях в спектакле 5 августа выйдут солисты Мариинского театра Анна Кикнадзе, Ирина Чурилова, Иван Гынгазов, Евгений Никитин и Владислав Сулимский, 8 августа партию Аиды исполнит Татьяна Сержан, партию Амонасро – Ариунбаатар Ганбаатар. За пульт оркестра встанут маэстро Валерий Гергиев (5 августа) и главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков (8 августа).

Манящее средневековье, Испания, эффектные замки, сильные страсти и превосходный вокальный ансамбль из четырех главных героев смогут увидеть зрители Владивостока 6 августа. Солисты Мариинского театра Татьяна Сержан, Анна Кикнадзе, Иван Гынгазов и Ариунбаатар Ганбаатар предстанут в образах прекрасной фрейлины Леоноры, темпераментной цыганки Азучены, храброго трубадура Манрико и жестокого графа ди Луны в опере Джузеппе Верди «Трубадур». Одна из самых популярных опер мирового репертуара идет в постановке Пьера Луиджи Пицци. Это история о борьбе, в которой нет победителей, но при всей мрачности сюжета, у зрителей есть возможность унести в памяти вечно прекрасную музыку Верди. Дирижер – Валерий Гергиев.

Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев. Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Лауреат российской оперной премии «Casta Diva», один из самых узнаваемых баритонов современности Владислав Сулимский снова порадует зрителей фестиваля 7 августа, исполнив заглавную партию Гетмана Мазепы в опере «Мазепа» Петра Чайковского. В ноябре 2020 года Приморская сцена уже представляла концертное исполнение этой оперы в честь 180-летия со дня рождения композитора. Теперь же у зрителей появилась возможность увидеть целиком одну из самых знаменитых оперных постановок Мариинского театра. Режиссер Илья Шлепянов и известный советский театральный художник Александр Константиновский создали эталон «большого стиля», соответствующий музыке этой оперы. «Мазепа» – спектакль-долгожитель, который не потерял ни харизмы, ни силы, как и его титульный герой. В спектакле также примут участие солисты Мариинского театра Станислав Трофимов, Анна Кикнадзе и Ирина Чурилова. Дирижер – Валерий Гергиев.

Недавние премьеры Приморской сцены – трагическая «Мадам Баттерфлай» Джакомо Пуччини режиссера-постановщика Мариуша Трелиньского и яркая опера «Паяцы» Руджеро Леонкавалло в необычной режиссерской версии Марата Гацалова – прозвучат в исполнении солистов Приморской сцены 10 и 12 августа. За пультом оркестра будет главный приглашенный дирижер Приморской сцены, победитель многих престижных международных конкурсов Шизуо Кувахара.

В заключительный день фестиваля «Мариинский», 14 августа, солисты оперной труппы, хор и оркестр Приморской сцены под управлением Павла Смелкова представят одну из самых исполняемых мировых опер – «Турандот» Джакомо Пуччини – драму сильных страстей, разворачивающуюся на колоритном фоне, где причудливо перемешаны восточная пышность и кровавая жестокость, реальность и символика. Лирические ариозо, рисующие переживания главных героев, и грандиозные массовые сцены с мощно звучащим хором – все это станет заключительным аккордом VII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток.

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