Места скопления серых китов на Камчатке нанесут на карты

Фото: ИПЭЭ РАН имени А.Н. Северцова

Завершилась экспедиция Института проблем экологии и эволюции РАН по изучению серых китов в заповедной акватории Тихого океана. За это время ученые выявили 62 особей этого вида. Многие из них в предыдущие годы уже встречались у берегов Сахалина.

— Мы зарегистрировали только три пары «мать-детеныш». Это мало, но не является проблемой, ведь основное место нагула самок серых китов с детенышами – Пильтунский район на Сахалине. Камчатка для них – только часть миграционного маршрута. В самом начале нагульного сезона многие особи выглядят заметно исхудавшими. Наблюдения в июле и августе покажут, насколько успешно животные смогли откормиться. У нескольких особей замечена активная линька. Вероятнее всего, это связано с сильным распреснением воды возле берега в местах, где киты кормятся. В основном, животные держались на глубинах 6-10 метров, – сообщил руководитель экспедиции, ведущий инженер ИПЭЭ РАН Матвей Мамаев.

Сейчас ученые обрабатывают собранную информацию, чтобы нарисовать карту распределения серых китов в акватории Кроноцкого заповедника и пополнить каталог мормлеков. Научные исследования в бухте Ольга продолжат уже сотрудники биосферного резервата.

– Бухта Ольга – важнейшее место для экосистемы заповедника, сохранения биологического разнообразия. Особую опасность для серых китов и других морских млекопитающих представляли остатки горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые постепенно просачивались из ржавых бочек и попадали в океан. Серые киты в основном питаются бентосом – донными организмами, которые накапливают у себя в тканях вредные вещества, – поделилась начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Дарья Паничева.

Отметим, берег бухты Ольга, возле которого на миграции ежегодно кормятся морские гиганты, стал первым объектом, где проводилась ликвидация накопленного экологического ущерба в рамках федеральной программы. Работы проводились в 2015 году. С заповедного побережья было вывезено 1300 тонн твердых отходов и металлолома, в том числе 5 тысяч бочек с остатками ГСМ.

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