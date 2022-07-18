Вертолет разбился 16 июля. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Фотографии с места крушения вертолета Robinson RA-07350 на Камчатке опубликовали транспортные следователи. Трагедия произошла на выходных, когда воздушное судно выполняло коммерческий рейс.

Вечером 16 числа вертолет «Робинсон» под управлением известного российского 25-летнего биатлониста Игоря Малиновского, отцу которого и принадлежит компания-перевозчик, поднялся в небо с двумя пассажирами на борту. Судно направлялось из кальдеры вулкана Узон (Кроноцкий заповедник) в село Мильково. По прямой между ними всего 85 километров, но путь осложняли темнота и туман. В установленное время пилот не вышел на связь.

Воздушное судно упало в 13 километрах от места взлета. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В 20:50 по камчатскому времени (11:50 мск) о пропаже судна узнали спасатели. Специалисты начали проверку и запланировали поиски на утро, подключились профильные ведомства. Транспортные следователи завели дело по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть двух или более лиц.

Изначально многие надеялись, что из-за непогоды вертолет экстренно сел для ночевки. Еще надежду давало и то, что проблемы со связью у машины были с самого начала.

Фрагменты разбившегося вертолета. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Утром 17 июля взлетел Ми-8 МЧС России – началась поисково-спасательная операция. Специалисты обследовали обширную территорию и в 16:30 (7:30 мск) обнаружили сгоревший вертолет в районе вулкана Большой Семячик, 13 километров южнее вулкана Узон.

Известно, что вертолет выполнял частный рейс, а группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Все три человека, которые были на борту, разбились.

Фрагменты разбившегося вертолета. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Погибшие пассажиры – директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк и владелица собственной компании по производству гигиенических средств, бывший сотрудник «Эльдорадо», Simple и ЦУМ Зоя Кайгородовая.

Сейчас компетентные органы проводят расследование.

Фрагменты разбившегося вертолета. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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