Вертолет разбился 16 июля.
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
Фотографии с места крушения вертолета Robinson RA-07350 на Камчатке опубликовали транспортные следователи. Трагедия произошла на выходных, когда воздушное судно выполняло коммерческий рейс.
Вечером 16 числа вертолет «Робинсон» под управлением известного российского 25-летнего биатлониста Игоря Малиновского, отцу которого и принадлежит компания-перевозчик, поднялся в небо с двумя пассажирами на борту. Судно направлялось из кальдеры вулкана Узон (Кроноцкий заповедник) в село Мильково. По прямой между ними всего 85 километров, но путь осложняли темнота и туман. В установленное время пилот не вышел на связь.
Воздушное судно упало в 13 километрах от места взлета.
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
В 20:50 по камчатскому времени (11:50 мск) о пропаже судна узнали спасатели. Специалисты начали проверку и запланировали поиски на утро, подключились профильные ведомства. Транспортные следователи завели дело по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть двух или более лиц.
Изначально многие надеялись, что из-за непогоды вертолет экстренно сел для ночевки. Еще надежду давало и то, что проблемы со связью у машины были с самого начала.
Фрагменты разбившегося вертолета.
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
Утром 17 июля взлетел Ми-8 МЧС России – началась поисково-спасательная операция. Специалисты обследовали обширную территорию и в 16:30 (7:30 мск) обнаружили сгоревший вертолет в районе вулкана Большой Семячик, 13 километров южнее вулкана Узон.
Известно, что вертолет выполнял частный рейс, а группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Все три человека, которые были на борту, разбились.
Фрагменты разбившегося вертолета.
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
Погибшие пассажиры – директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк и владелица собственной компании по производству гигиенических средств, бывший сотрудник «Эльдорадо», Simple и ЦУМ Зоя Кайгородовая.
Сейчас компетентные органы проводят расследование.
Фрагменты разбившегося вертолета.
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.