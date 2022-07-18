Опять понедельник? В водах Приморья встретили удивленную рыбу-хамелеона

Японская мохнатоголовая собачка (Chirolophis japonicus). Фото: Александр РАТНИКОВ

Удивительное рядом. Порой, чтобы увидеть необычное не нужно далеко ездить. Так и в Приморье – в любой момент вы можете встретить рыбу с экзотической внешностью. Дальневосточный морской заповедник опубликовал в своем Telegram-канале фотографию «вечно удивленной» рыбы – японской мохнатоголовой собачки. Морское существо выглядит так, будто не заметило, как пролетели выходные и вновь наступил понедельник.

– Эта рыба ничем не ошарашена – она всегда так выглядит. Японскую мохнатоголовую собачку можно встретить в заливе Петра Великого, на юге края, в том числе – в Дальневосточном морском заповеднике. Однако собачка недаром японская: ее видовой ареал намного шире. Она характерна в целом для прибрежных вод Японского моря и встречается у побережья Японии, а также Корейского полуострова, – рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» представитель ФГБУ «Земля леопарда».

На больших глубинах японская мохнатоголовая собачка не живет и предпочитает мелководья. Поэтому не нужно погружаться глубоко, чтобы понаблюдать за этими удивительными рыбами. Обычно максимальная глубина, на которой встречается вид, не превышает 100 метров.

– Это хищник, который ведет донный образ жизни. Питается зоопланктоном, по мере роста переходит на добычу крупнее. Взрослые рыбы могут добывать мелких придонных животных, например, двустворчатых моллюсков и даже мелкую рыбу, – поделился собеседник.

Почему мохнатоголовая? Все просто: бахромчатые выросты на ее голове, которые являются маскировочным механизмом и позволяют рыбе прятаться среди водорослей. Так она скрывается от хищников и обеспечивает себя привилегией вести малоподвижный образ жизни.

Помимо этого, рыбка является настоящим морским хамелеоном. Она способна менять свой окрас, маскируясь под окружение. Это помогает ей прятаться от хищников и охотиться самой. Поэтому, если вокруг яркие цвета, цветной становится и собачка. Если же вокруг невзрачно, то и рыбка становится серенькой.

Но, несмотря на все свои удивительные качества, данный вид не является краснокнижным.

До конца лета осталось совсем немного. Самое время собирать купальник, подводную маску и отправляться на поиски загадочной рыбы.

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