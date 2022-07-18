«Орел и решка» снова прилетели во Владивосток

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Съемочная группа познавательной телепрограммы о путешествиях «Орел и решка» снова прибыла во Владивосток. Сколько коллектив пробудет в дальневосточной столице – пока неизвестно. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

«Орел и решка» – давно полюбившееся зрителям тревел-шоу. Ведущие путешествуют по всему миру, вот только одному из них достается «золотая» карта с безлимитной суммой денег, а другому – всего лишь 100 долларов. В этот раз телепередача снова приехала во Владивостока, в составе съемочной группы из 15 человек звезда Comedy Woman Надежда Сысоева и неподражаемый и харизматичный шоумен Тимур Родригез.

Напомним съемки про Владивосток до этого проходили в мае 2018 года, в рамках тура Жанна Бадоева ночевала в казино, дрифтовала с известной приморской гонщицей Екатериной Седых и летала на вертолёте над тайгой. Её коллеге Александре Власовой повезло не меньше, несмотря на ограниченные финансы. Девушка посетила остров Русский, прыгнула со скалы мыса Тобизина, училась слэклайну (хождение по натянутой верёвке) и ужинала «фестивальными» мидиями.

Чуть позже житель Владивостока нашел ту самую заветную бутылку с купюрой, которую ведущие по традиции каждый раз прячут в том городе, где путешествуют.

Еще одним владивостокцам повезло аж в пустыне Австралии. При этом конкуренцию туристам в добыче клада никто не составил как в случае, например, после визита «Орла и решки» во Владивосток и выхода серии. Тогда в центр города за заветной бутылочкой устремились сотни местных жителей. В пустыне, вдалеке от цивилизации, сценарий развивался по-другому.

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