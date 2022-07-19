«Комсомолка» устраивает Летний Драйв

Команда «Комсомолки» отправляется в автопробег #ЛетнийДрайвКП. Фото: Антон БЛОХИН

Лето в Приморье, наконец, проявило себя. После проливных дождей выглянуло солнце, поэтому «Комсомольская правда» с радостью делится с вами отличной новостью. Уже 25 июля команда наших журналистов вместе с блогерами, фотографами и видеографами отправляется в автопробег #ЛетнийДрайвКП. Весь маршрут по краю мы преодолеем на новеньких автомобилях марки HAVAL от компании Авторитет Авто+ – официального дилера HAVAL в Приморском крае

Первый экипаж проверит на себе все самые экстремальные активности. Второй –продемонстрирует, что отдыхать спокойно можно тоже интересно, необычно и хорошо.

Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» мы будем делиться своими эмоциями и впечатлениями с нашими слушателями и давать полезные советы по организации летних путешествий в родном Приморье.

Услышать нас можно на волнах:

- Владивосток 90.4 FM

- Уссурийск 99.4 FM

- Находка 107.2 FM

А еще у нас есть YouTube-канал, где все будни мы проводим прямые онлайн-трансляции.

Путевые заметки автопробега читайте на нашем сайте DV.KP.RU в разделе «Автопробеги Приморья».

И, конечно, в наших социальных сетях вы увидите первыми самые интересные и красивые места, уникальные маршруты и веселые моменты путешествия. Ищите нас здесь:

- Telegram

- ВКонтакте

- Одноклассники

- Zen

Запомни наш хештег: #ЛетнийДрайвКП.

Ну и главная новость для самых внимательных и активных читателей – мы подготовили классный сюрприз… Это конкурс «По следам автопробега». Мы предлагаем до конца осени посетить те же места, что и наша команда. Не забывайте чекиниться, посещая те же локации, выкладывая посты и сторис в социальных сетях. И обязательно ставьте хештег #ЛетнийДрайвКП, чтобы мы могли увидеть ваши яркие путешествия. Тому, кто повторит наш путь первым, мы вручим приз от партнеров автопробега.

Наши партнеры

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine