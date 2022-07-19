Житель Владивостока выиграл один миллион рублей за то, что намыл золото

«Старательский фарт» – единственное мероприятие в России, где побеждает тот, кто намыл больше всего золота. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Лучшие друзья девушек – это бриллианты, а вот лучший друг приморца, судя по всему – это золото. Житель Владивостока одержал победу в уникальнейшем фестивале «Старательский фарт» – единственное мероприятие в России, где побеждает тот, кто намыл больше всего драгоценного металла. Магадан собрал 60 человек с Колымы и других регионов страны, которые приняли участие в этом необычном состязании.

В этих бочках участники отмывали золото. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Иван Саенко из Владивостока намыл золота на 1,8 грамм, заполучив главный приз – один миллион рублей. Второе место забрал местный сотрудник МЧС, он намыл 1,5 грамм золота и выиграл 700 тысяч рублей. Третье место досталось мужчине из Читы, его результ – 1,2 грамма и приз 300 тысяч рублей. Нашему корреспонденту рассказали. Что не все прошло гладко. Оказывается, были и те, кто хотел добиться победы хитростью. Двоих участников дисквалифицировали за то, что они подкинули свои самородки.

Стоит отметить, что щедрые призы достались не только «спортсменам», но и гостям фестиваля. В этом году ввели номинацию «Счастливый зритель». Три счастливчика забрали с собой два квадроцикла и «Рено Дастер».

Фотолетопись фестиваля. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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