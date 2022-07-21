Озеро надежды: глава Владивостока обсудил с жителями вопросы благоустройства и реконструкции

Любимое место отдыха многих скоро преобразится. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Мэр приморской столицы Константин Шестаков во время очередной рабочей поездки посетил Первомайский район. Глава города пообщался с местными жителями, чтобы из первых уст узнать о проблемах, которые их волнуют, и найти совместные пути решения.

Наиболее частые вопросы от горожан – про ремонт дорог и подпорных стен, благоустройство территорий, модернизацию коммуникаций.

Рыбалка и отдых в черте города

Мэр продолжил визит по самым проблемным участкам района, которому не хватает зон для тихого отдыха, пешеходных дорожек и беседок, чтобы в знойные летние дни горожане смогли отдохнуть у воды. Константин Шестаков не оставил без внимания одно из любимых мест отдыха горожан – озеро на улице Сафонова. Именно эта территория стала лауреатом федерального конкурса, а точнее, народного голосования, ведь люди сами выбирали объекты для благоустройства. На преображение природного уголка выделят больше 40 миллионов рублей. Как именно преобразится озеро – тоже решат сами жители.

– Как бы мы хотели подойти к работе на этой площадке? В третьей декаде июля проведем опрос жителей близлежащих домов, какой хотят видеть эту территорию именно они. На основании этих пожеланий будет сформулировано техническое задание проектировщикам. После этого проектировщики смогут визуализировать будущую концепцию, –сообщил Константин Шестаков.

Масштабные работы запланированы на следующий год. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Он также отметил, что озеро на Сафонова можно назвать по-настоящему уникальным. Подобный объект в городе точно не найти. В нем водится не только рыба, но и черепахи.

В любом случае озеро обязательно сохранят, и власти сделают все возможное, чтобы у территории появилась вторая жизнь. Масштабные работы запланированы на 2023 год. На сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» указано, что здесь могут оборудовать пешеходные зоны, беседки и лавочки, появятся зеленые насаждения, спортивная и детская площадки, зона для выгула собак, арт-объекты и иллюминация.

Дорожкой узкою

Жители района пожаловались на состояние лестницы рядом с домами №№ 5 и 7 на Часовитина. По словам горожан, ходить по ней не просто неудобно, а небезопасно. Лестничные марши прохудились, а из раскрошившегося бетона попросту торчит арматура. Константин Шестаков отметил, что ремонт лестницы уже запланирован на следующий год, но, если получится сэкономить деньги из городского бюджета, то конструкцию починят раньше.

Не осталась без внимания собравшихся и узкая дорожка рядом с Часовитина, 3, по которой детям приходится ходить в школу №21. Особенно страшно на тропинке в вечернее время, а зимой здесь приходится буквально пробираться. Дело в том, что путь учеников, да и других жителей района, пролегает через частную территорию, однако владелец поставил забор, закрыв вход для всех. Как оказалось, в мэрии о проблеме знают, более того, специалисты уже договорились с представителями компании, чтобы люди смогли проходить через их территорию в рабочее время.

Продолжая тему безопасности, местные рассказали о бродячих псах, которые держат в страхе жильцов Чукотской и Полины Осипенко. По словам одной из горожанок, в стае аж 24 собаки. Люди лишний раз боятся выйти на улицу, особенно в темное время.

– Увы, такая ситуация и по другим адресам. Именно поэтому недавно заключили договор на отлов в городе тысячи собак. В списке есть и указанные вами улицы, – отметил мэр.

Мэр города посетил Первомайский район. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во время встречи горожане составили около 50 обращений, которые официально зарегистрировали специалисты. Внесенные в протокол вопросы передадут на проработку сотрудникам профильных управлений.

Тротуару быть

Посетил глава города и улицу Полярную, с которой неоднократно поступали жалобы жителей об отсутствии тротуара. Дело в том, что в этом году на участке от дома №7 до школы №45 отремонтировали дорогу, а вот пешеходные дорожки в план не включили. Сделать их мешают гаражи, ограждения и детские площадки. Константин Владимирович поручил рассмотреть возможность обустройства тротуара хотя бы с одной стороны. Мэр отметил, что пешеходные дорожки крайне необходимы, поэтому работы планируется включить в план на 2023 год.

Напомним, сегодня глава города посвятил свой рабочий день вопросам Первомайского района. Утром он провел встречу с местными жителями, а затем побывал на объектах, на которые поступают жалобы. Так, принято решение о замене остановочного павильона на «Геодезической». Кроме того, Константин Шестаков посетил озеро на улице Сафонова, территория вокруг которого будет благоустроена в 2023 году.

На Полярной справа от дороги сделают тротуар. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Остановки приведут в порядок

Во время рабочей поездки по Первомайскому району мэр обратил внимание на неудовлетворительное состояние некоторых остановок и неухоженную территорию вокруг. Так, в ближайшее время рабочие должны демонтировать старый павильон на остановке «Геодезическая». Он не просто неисправен, а в аварийном состоянии. Взамен хиленькой конструкции пока установят временную остановку, чтобы пассажиры могли ждать транспорт с комфортом.

Взамен старой разрушенной остановки сделают новую. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

– Как только появится возможность, на остановке, через которую проходит четыре автобусных маршрута, будет смонтирован постоянный павильон, – поделился присутствующий на встрече исполняющий обязанности начальника городского управления дорог Юрий Трунов.

Кстати, владельцу торгового объекта, расположенного по соседству с остановкой, рекомендовали привести в порядок фасад, чтобы павильон соответствовал Правилам благоустройства города.

В Первомайском районе также приведут в порядок общественное пространство в районе остановки «Трудовая». Сейчас здесь стоят лишь заброшенные торговые павильоны, разваливающаяся детская площадка и сцена, требующая срочного ремонта. Зрелище довольно грустное, жители города констатируют: территория требует благоустройства. И в этом представители власти с ними полностью согласны.

Глава города сообщил, что есть три варианта развития территории: без торговли, смешанный вариант, где место нашлось бы и торговле, и оборудованной зоне отдыха, и третий – место для отдыха всей семьей.

– Мы посовещались с жителями района, которые проживают здесь десятки лет. Все говорят одно: району очень не хватает продуктовых павильонов: с молочной продукцией, мясом, овощами, фруктами. Такой запрос есть, – отметил Константин Владимирович.

Специалистам администрации поручено очистить площадку от всех самовольных строений, рассмотреть вопросы законного, а главное – цивилизованного присутствия здесь предпринимателей, и приступить к долгожданной работе по благоустройству территории.

Напомним, на улицах Владивостока ежедневно ведутся работы по масштабному ремонту дорог и пешеходных зон. Город стремится соответствовать статусу столицы Дальнего Востока, поэтому преображается ежедневно. Не остаются без внимания специалистов придомовые территории и любимые места отдыха горожан.

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