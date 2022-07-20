Почти 2 миллиарда рублей из приморского бюджета направят на лекарства для льготников

Краевой бюджет обеспечивает каждого приморца необходимыми препаратами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году на закупку лекарств для инвалидов выделена рекордная сумма – почти 2 миллиарда рублей. Необходимые препараты уже приобретены. За последние пять лет финансирование на поддержку льготных категорий граждан выросло в два раза, рассказала министра здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

По словам главы ведомства, поддержку из краевого бюджета получают жители с социально значимыми заболеваниями. В основном это приморцы с сахарным диабетом первого и второго типов, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями или туберкулезом. С 2018 года по 2022-й финансирование для этой категории жителей региона выросло в два раза и достигло отметки в 1,8 миллиарда рублей.

Так, краевой бюджет индивидуально обеспечивает каждого приморца необходимыми и дорогостоящими препаратами. Какая в итоге получится стоимость лечения – зависит от решения врачебной комиссии, ведь стоимость всего одного курса лечения на пациента порой составляет около 20 миллионов рублей.

Анастасия Худченко подчеркнула, чтобы упростить получение рецептов для маломобильных или тяжелобольных граждан, в крае вводится программа «Цифровой контур», которая входит в национальный проект «Здравоохранение». Уже до конца 2022 года медицинские учреждения перейдут на электронный механизм выдачи рецепта. На данный момент система уже функционирует, объединяя поликлиники и аптечные организации.

Анастасия Худченко. Фото: Правительство Приморского края

– Сейчас врач в системе может видеть наличие препарата по ближайшим аптекам и на региональном складе, и выписывает именно тот препарат, который есть в наличии и соответствует назначению. До конца года электронные рецепты, которые выписывает врач в поликлинике, сразу будет видеть аптека.

Министр добавила, что ситуации бывают разные и не всегда можно избежать форс-мажор, когда лекарства или нужной его дозировки может не оказаться у клиник. Такие временные дефициты случаются, например, когда на аукцион никто не вышел, или поставщик недобросовестно подошел к выполнению своих обязательств. К счастью, Анастасия Худченко уверена, что такое случаи – редкость и находятся на контроле у Минздрава.

– Мы всегда стараемся в самые короткие сроки обеспечить пациента нужным препаратом или аналогом, – заключила она.

К слову, приморского запаса лекарств для льготников хватит на время от шести до восьми месяцев для разных категорий, в конкретных случаях – до года.

В ведомстве уточнили, что деньги также поступают из федерального бюджета. Препараты, покупаемые за счет государственной казны, получают льготники, которым положено бесплатное обеспечение лекарствами. Сегодня в крае проживают 122 тысячи человек, которые относятся к инвалидам. В Приморье средний рецепт на каждого такого гражданина составляет от 1600 до 1800 рублей с 1 февраля. На одного человека приходится до пяти рецептов. В этом году 35 651 человек выбрал получение медикаментов.

Отметим, рецепты для льготников выписываются на срок от одного до шести месяцев. Время зависит от частоты необходимого врачебного наблюдения, консультации врача и корректировки лечения. Чаще всего рецепты выписывают на три месяца.

Бесплатное обеспечение лекарствами в стране и регионах стало возможным благодаря реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Так, в регионе активно внедряются социально значимых проекты и проходят мероприятия в сфере здравоохранения.

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