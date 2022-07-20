Погода на август 2022 года в Приморье: метеорологи рассказали, к чему готовиться жителям края

В среднем температура воздуха поднимется до +21°C. Фото: Олег УКЛАДОВ

Второй месяц лета не порадовал приморцев солнечными днями. На край чаще всего обрушивались осадки, которые стали причиной наводнений и других неприятностей. Стоит ли ждать такой же погоды в августе 2022 года? Ответ на этот вопрос в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ОПЯТЬ ЗАТОПИТ?

По информации синоптиков портала «Примгидромет», температура воздуха в августе 2022 года в Приморье будет близка к средним многолетним значением и в среднем достигнет +18…+21°C.

Ситуация с осадками не собирается меняться. Количество выпавших в августе дождей окажется больше средних многолетних показателей, а на север края – близко к ним.

Схема того, какой ожидается погода в августе 2022 года. Фото: «Примгидромет».

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

А теперь вспомним, каким был август 2021 года. По информации метеорологов портала «Примгидромет», в прошлом году последний месяц лета оказался теплым и сухим на большей территории Приморья. В среднем температура воздуха поднималась до +20…+22°C, на севере края и северо-восточном побережье до +17…+19°C.

Во второй и первой декаде отмечались отклонения от климатической нормы, столбики термометров показывали на 1-3 градуса выше, а вот вторая декада оказалась холодной – на 1-3 градуса ниже многолетних значений. В первой декаде и в период с 17 по 25 августа на большей территории Приморья воздух прогревался до +30…+35°C.

ДЕФИЦИТ ОСАДКОВ

В августе 2021 года на большей территории края выпало 50-159 миллиметров осадков. Только на восточном побережье, от Рудной Пристани до мыса Сосунова, количество дождей превысило климатическую норму и составило 174-192 миллиметра.

В первую и треть декады наблюдалось неоднородное распределение осадков, их избыток зафиксировали в северной половине Приморья, а на юге края – дефицит. Вторая декада и вовсе оказалась совершенно сухой.

Во Владивостоке в августе выпало всего 64 миллиметра осадков, а за июль-август – 87 миллиметров. Такая засушливая погода не отмечалась за последние 40 лет. Последний дефицит дождей зафиксировали в 1982 и 1997 годах.

Однако сильные осадки все же были. Ночью и утром 8 августа в восточных и центральных районах Приморья отмечались сильные дожди (53-85 миллиметров за 12 и меньше часов), а очень сильные зафиксировали на пяти метеостанциях Дальнереченского, Красноармейского и Тернейского районов.

22 августа 2021 года общее количество дождей составило от 8 до 49 миллиметров, в южной половине Приморья и на востоке – 54-81 миллиметр. В некоторых районах осадки сопровождались грозами.

Ветер в августе 2021 года ветер в Приморье редко достигал сильных порывов, в течение 17 дней бушевали грозы, а днем 30 августа в Дальнереченске начался град диаметров 4 миллиметра. Иногда фиксировался кратковременный подъем уровня речной воды, но выход жидкости из берегов не наблюдался.

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