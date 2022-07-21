Приморский health-менеджер: «Не бойтесь воды и вовремя питайтесь»

Не стоит пренебрегать жидкостью, особенно в жару. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Споры о том, сколько и как правильно пить воду, учитывать ли все количество жидкости, чтобы сохранять водно-солевой баланс, не утихают до сих пор. Вот и мы решили найти ответы на все эти вопросы. Раскрыл все тонкости по теме в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM Дмитрий Виговский, спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health-менеджер.

– Дмитрий, а сколько воды ты сам выпиваешь?

– Где-то 35 миллилитров на килограмм массы тела в среднем. В литрах это порядка 2,5 литра за сутки. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять жидкости взрослому человеку до 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела.

– Что такое водно-солевой баланс?

– Водно-солевой баланс – это некое нормальное соотношение состояния воды, микроэлементов, так называемых электролитов, солей в нашем организме, которое будет поддерживать нормальное его функционирование. Если дисбаланс, значит, как-то это соотношение меняется.

– Есть мнение, что человеческий организм – это такой же аккумулятор, который необходимо поддерживать жидкостью. А жидкость в свою очередь через себя проводит там какие-то токи. Это верно?

– Совершенно верно. Собственно говоря, тот же самый нервный импульс – это движение. Что такое ток? Это направленное движение электронов. По факту нервный импульс – это такое же движение электронов. Действительно, нормальное, качественное функционирование любой клетки в нашем организме зависит от баланса катионов и анионов – элементов с зарядом плюс и минус, которые накапливаются на оболочке различных структур в нашей клетке и создают электрические потоки. Затем они создают и поддерживают нормальное состояние мембран и транспортировки в клетке, и чего-либо в клетку.

– Это очень много движений в организме. Есть ли какие –то нормы?

– Безусловно. Вода в нашем организме, действительно присутствует, ее достаточно много. По статистическим данным, от 60 до 80 %. Собственно, проблема задержки жидкости в нашем организме достаточно часто связана с тем, что воды в организме хватает, но не в тех местах, где хотелось бы. Здесь очень важно движение воды, куда она будет перемещаться. Так же важное место занимают электролиты, соли, которые, будут тянуть на себя воду.

– Мы поговорили про задерживание воды в организме, а что происходит при обезвоживании?

– Это тоже интересное состояние, когда вода уходит в межклеточное пространство. Она могла там оказаться в результате изменения тонуса приносящих сосудов, по которым движется, и выносящих сосудов, то есть артерии в венах. В венах по какой-то причине крови стало больше, давление увеличилось и соответственно из капиллярчиков водичка начинает выдавливаться и попадать в межклеточное пространство. С такими состояниями наверняка некоторые сталкивались при полете на самолете.

– По каким признакам можно понять, что пора пополнить организм водой?

– Есть объективные и субъективные признаки. Повышение артериального давления, тахикардия могут быть косвенным признаком того, что имеет смысл попить водички. Ну и собственно, субъективные. Это эмоциональная история – жажда.

– Про тот самый водно-солевой баланс. Только воду нужно пить? И все?

– Смотрите, вода, скажем так, с точки зрения восприятия жидкости в нашем организме – наиболее простой и доступный инструмент. Солевую составляющую этого баланса мы прекрасным образом можем восполнять едой. Чем разнообразнее питание, тем разнообразнее это восполнение солевых электролитных компонентов. А вода у нас одна, она универсальна.

– Когда мы занимаемся спортом или другой физической активностью, тратится наша энергия. Все-таки во время физических нагрузок надо ли пить воду?

– В зависимости от того, в какой активности мы находимся. Возьмем классический прием силового тренинга, когда мы работаем с большим сопротивлением. И вторая история, некая аэробная активность с небольшим сопротивлением, где мы работаем долго, практически не уставая. Вот две эти активности, они с точки зрения энергообеспеченности и вовлеченности воды немножечко разные. Поэтому, когда мы работаем в силовом режиме, воды, как правило, не хочется. Соответственно, если человек, занимается больше силовым тренингом, то пытаться насильно его заставить пить больше воды – будет не совсем корректно.

– Вода теплая или холодная? Или может быть минеральная?

– Хорошо, если бы она была минеральная. Это нормальная история. Насчет теплая или холодная, в принципе, разницы особой нет.

– Приморские реальности – влажность. Влияет ли это на водно-солевой баланс и на режим потребления воды?

– Мы потеем больше, требуется больше восполнения. Это нормальная история. В зависимости от условий, в которых мы окажемся, степень контроля водно-солевого баланса разная. Что очень важно, всегда с восполнением жидкости вы должны помнить о водно-электролитном балансе. Не забывайте питаться. Вода не живет в нашем организме в нормальном состоянии без питания. Иначе баланс просто нарушится.

– Какой главный совет по сегодняшнему разговору?

– Друзья, не бойтесь воды. Пейте ее. Обязательно питайтесь вовремя. Если вы занимаетесь физкультурой, то качественное питание и восполнение водно-электролитного баланса будет являться залогом качественной тренировки, хорошей физической формы и состояния.

Дмитрий Виговский ответил на актуальные вопросы в эфире радио «Комсомольская правда».

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