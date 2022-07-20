Все женщины, как времена года – разные и прекрасные: во Владивостоке открылась коллективная выставка изобразительного искусства

Гости выставки могли посмотреть на красивые картины женщин и пейзажей. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

В Приморье в этом году лето редко радует ярким и теплым солнышком. Однако и в пасмурную хмурую погоду можно разукрасить свое настроение всеми цветами радуги. 12 июля во Владивостоке в стенах Приморского краевого центра народной культуры открылась коллективная выставка «Времена года». Всем любителям прекрасного представилась возможность полюбоваться необычными женскими портретами и родными краями, так ярко и живо написанными их авторами.

Выставка открылась в Приморском краевом центре народной культуры. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Организатор коллективной выставки и по совместительству создатель некоторых произведений – фотохудожница Каурдакова Ирина. Также представлены работы следующих авторов: Романовой Юлии, Киричевской Оксаны, Башковой Марины и Зайченко Алены.

Организатор выставки фотохудожница Каурдакова Ирина. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

На Пушкинской, 25, в небольшом помещении соединились мир живописи и фотографии. Разность форматов картин не мешает задумке фотохудожницы воплотиться в жизнь. Живописные пейзажи и натюрморты гармонируют с образами девушек на фотографиях. Так Ирина соединила красоту природы и женщины, подчеркнув их уникальность.

Летний натюрморт. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

В своих картинах художницы изобразили красоту природы. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

– Мир фотографии и живописи для меня равны. Если, например, нужно сделать художественную фотографию это значит, что ее нужно создать. Это делается не только в фотошопе, но и на самой локации. И художник, и фотограф ловят момент, чтобы поймать нужный свет, – рассказывает Ирина.

Картина для тех, кто соскучился по зиме. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Для того, чтобы лучше понять концепцию выставки, нужно ближе познакомиться с ее творцом. Хобби Каурдаковой Ирины 4 года назад переросло в ее основной вид деятельности. Сейчас она специализируется на стилизованном женском портрете. При помощи природных локаций раскрывает уникальность красоты каждой женщины. Ранее принимала участие в выставках в Риме, Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Ирина специализируется на стилизованном женском портрете. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Неудивительно, что на выставке на всех фотографиях изображены девушки. Все они разные, как и времена года. Пестрота и яркость, соединение реальности и вымысла наполняют небольшую комнату волшебством. Создается впечатление, что ты оказался в волшебном мире.

– Моя основная фишка – сказка. Сказочные арт-работы занимают 99% моего творчества. Совсем не жалко ради одного кадра тратить много времени на дальнюю дорогу, найм костюмеров и создание декораций. Мне доставляет удовольствие видеть то, как женщины, попадая ко мне в объектив, преображаются. У них загораются глаза. Они оказываются в сказке. Таким образом, я стремлюсь донести, что все женщины уникальны и красивы, – делится Ирина.

На выставке также представлены фотографии. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

У каждой картины или фотографии всегда есть своя история создания. Ирина выделила одну из своих работ – «Полет мечты». Именно ее история оказалось самой интересной.

– Я очень хотела сделать съемку девушки в клетке, но долго не могла придумать образ, локацию. У меня была лишь идея и все. И как-то знакомая написала мне, что нашла клетки и хочет образ с ними для фотосессии. Выбрали место на набережной. Посыл съемки – птица в клетке. Это было как раз в период локдауна. Девушка сказала, что ощущает себя птицей в клетке, которая очень хочет вырваться на свободу. К тому же локдаун стал причиной ее разлуки с молодым человеком. Для меня это была потрясающая съемка. Как удивительно и внезапно могут исполниться наши желания, – рассказывает Ирина.

Гости могли полюбоваться цветущим садом. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

И морскими пейзажами. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Фотография получилась сказочной и очень холодной. Девушка выпускает птицу из клетки, ее платье вздымается вверх, как крылья. Чувствуется тоска и желание вырваться на свободу. Холодные оттенки вызывают будто бы легкое чувство тревоги. Выставка получилась необычной. Каждый сможет найти на ней что-то новое для себя.

– Интересная выставка с удивительным настроением каждого художника. Чувство прекрасного у Алены. Уют у Марины. Безудержность стихии у Юлии. Удивительное видение женского образа, его многогранности и красоты в фотографиях Ирины. Магия в работах Оксаны, – поделился Влад, посетитель выставки.

Золотая осень. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Познакомиться с работами в живую, найти необыкновенное в обыкновенном и хорошо провести время – такая возможность есть у всех желающих. Выставка продлится до 27 июля включительно. Вход бесплатный.

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