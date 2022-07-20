Во Владивостоке завершается благоустройство сквера на Ульяновской

Еще одно место для отдыха преобразилось. Фото: Дирекция общественных пространств.

Во Владивостоке ведется работа по созданию комфортных пространств для отдыха всей семьей. Очередь дошла до популярного среди жителей города места – на улице Ульяновской станет на одно пространство для отдыха больше. Там уже появились лестницы и дорожки для пешеходов, а вскоре благоустроят игровые элементы и озеленят территорию. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Вместо детской площадки для маленьких детей, в сквере будут установлены игровые элементы, рассчитанные на детей среднего возраста и подростков. Так как по мнению горожан для жителей микрорайона достаточно тех игровых площадок, которые расположены на придомовых территориях, – уточнила заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова.

Напомним, что за это пространство в рамках региональной программы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» проголосовало больше 1000 жителей. Территория соперничала со сквером на проспекте 100-летия Владивостока, ее планировали благоустроить еще в 2021 году, но реализацию проекта пришлось отложить из-за разногласий между жителями, которые хотели сохранить там незаконную парковку.

Но в 2022 году в этом вопросе поставили жирную точку. На очередной встрече представителей администрации, архитекторов и горожан большинство проголосовало за то, что местному скверу – быть.

Всего было три варианта развития этого пространства, и все – довольно интересные. Первый вариант предполагал создание сквера, второй – сохранение парковочного пространства, третий вариант совмещал в себе создание сквера с сохранением парковки.

В итоге большинство жителей проголосовали именно за сквер в районе дома № 8 по улице Ульяновской без сохранения автопарковки.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже подробно рассказывала о благоустройстве различных общественных пространств в городе. Так, на некогда заброшенной территории на Верхнепортовой, недавно появился уютный сквер. Там обустроили пешеходные дорожки, сделали спортивную площадку для активных горожан и скамейки для тех, кто предпочитает посидеть в уютной тишине с книгой в руках или просто поразмышлять среди густой листвы.

Где же еще можно будет комфортно провести время в теплые деньки? Вспомним, что на Калинина начали приводить в порядок сквер Первой Маевки. Он когда-то был частью знаменитого большого сада «Италия», который еще в 1886 году построил на южном берегу бухты Золотой Рог итальянский ресторатор Агрести. Там находились изящные веранды и беседки, качели и даже эстрада для духового оркестра. Но со временем место пришло в упадок, и это не удивительно. Бетонное покрытие аллеи не обновлялось, за многолетними деревьями не было должного ухода, в сквере скапливался мусор. Зато теперь, спустя долгие годы здесь появится освещение и видеонаблюдение, видовая площадка, скамейки для отдыха и тренажеры для занятий спортом. Вскоре парк вновь станет любимым место отдыха тысячи жителей города.

К тому же преобразится еще одно культовое место – сквер на Русской. Раньше здесь была установлена скульптура китенка, но она в центральной клумбе уже в плачевном состоянии и художественной ценности не представляет, поэтому из сквера ее уберут. Но мэрия обещает – новый облик любимого места будет красивым и уютным. Им занимается архитектурная студия Bricks, известная по благоустройству сопки Бурачка.

На Русской также убирают старое покрытие на дорожках и малые архитектурные формы, чтобы заменить это все красивой аллеей для атмосферных прогулок, фонарями и скамейками. Обещают также видовую площадку недалеко от зоны с памятным знаком – камнем, который посвящен первой на Дальнем Востоке майской демонстрации. Совсем скоро жители города смогут покататься здесь на роликах, посидеть под высокими деревьями и просто хорошо провести время в приятном месте.

Помимо всех этих масштабных проектов во Владивостоке появилась новая набережная на Второй Речке, которая носит имя Владимира Арсеньева. Раньше в этом месте незаметно вываливали мусор те, кому лень было доехать до свалки – вот настолько территория была заброшена. Теперь же это излюбленное место горожан, где можно увидеть одни из самых красивых закатов.

Во Владивостоке вскоре благоустроят еще одну территорию – парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, который расположен рядом с железнодорожной станцией Санаторная. По проекту здесь появится сцена, которую будут использовать для событийных мероприятий и уличных кинопоказов, памп-трек и спортивная площадка с амфитеатром для подростков. В общем – здесь явно будет чем заняться как взрослым, так и детям самых разных возрастов. Парк станет местом притяжения желающих отдохнуть людей.

Фонтан в парке на Санаторной решили оставить. Фото: vlc.ru

В городе появляется все больше и больше мест для отдыха, занятий спортом на свежем воздухе и долгих вечерних прогулок. Все горожане смогут расслабиться и ленно провести время в новых и красивых местах, или же наоборот – побегать по аллеям или поупражняться на тренажерах, если предпочитают активный отдых. В общем, занятие по душе найдется каждому.

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