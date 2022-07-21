Очередной обрушенный мост отрезал три населенных пункта в Приморье от цивилизации

Обрушенный мост между Крыловкой и селом Большие Ключи был двухпролетным. Фото: Telegram-канал Дальневосточные ведомости

В Приморье продолжается мостопад, усугубившийся из-за непогоды, прошедшей с 14 по 17 июля. Очередное строение не выдержало и рухнуло в Кировском районе края. Двухпролетный мост располагался между селами Крыловка и Большие ключи (проходил через реку Березовка) – сейчас в этом месте большая дыра. Специалисты, включая руководство подрядной организации и представителей минтранса, выехали на место, сообщили «КП-Владивосток» в Примавтодоре:

– Отрезаны от дорожного сообщения 3 населенных пункта: Хвищанка, Большие Ключи и Горное.

В сумме речь идет о 245 жителях, сообщили в администрации Кировского района (из них 10 детей), оставшихся без транспортного сообщения с цивилизацией. Детали и причины обрушения уточняются. По неподтвержденной информации, виновником вновь могла оказаться фура. Очевидцы пишут в сети, что через железобетонный мост проехал лесовоз.

Напомним, ливни, обрушившиеся на Приморье, смыли не один мост и стали причиной нескольких трагедий. Недавно мы писали, что дождь уничтожил мост на 301 километре дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, а из-за сели, сошедшего на жилые дома, скончался двухлетний малыш. В пострадавших населенных пунктах работает спецтехника и спасатели. Ранее губернатор пригрозил «уголовкой» тем чиновникам, которые не уследят за мостопадом.

ОБНОВЛЕНИЕ. Инцидент прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморья. Орган организует проверку по факту обрушения, на место выехал прокурор Кировского района Владимир Прихожденко.

– При наличии оснований, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Как сообщил глава Кировского района Игорь Вотяков, отремонтировать мост планируют до воскресенья, 24 июля. Пешеходный переход появится на участке уже сегодня. Обстоятельства ЧП все еще уточняются – версия, в которой в инциденте виноват большегруз, пока не подтверждена.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:10. В краевом минтрансе сообщили, что виновником обрушения оказался лесовоз компании ООО «Лесозаводская ЛПК». Организация возведет объезд из бревен и грунта до воскресенья, 24 июля. Пешеходный переход шириной в полтора метра появится до вечера четверга, 21 июля.

Сооружение рухнуло после того, как машина проехала. Жертв и пострадавших нет, несмотря на сообщения в соцсетях и некоторых СМИ, подчеркнули в Примавтодоре.

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