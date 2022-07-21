Новый тариф UP от билайна - тысячи вариантов в одном решении

Фото: пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов. Внутри него «живут» пять персонажей, их зовут апперы - это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент билайна сможет «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

UP - это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне».

Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений. Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек, что дает 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1000 комбинаций с дополнительными опциями.

Какие суперсилы есть у апперов:

• пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%;

• дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;

• котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

• робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;

• панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы, как от билайна, так и от наших партнеров, например, Яндекс и IVI.

- Апперы появились как результат развития подхода «На твоей стороне». Мы понимаем, что клиенты по-разному пользуются связью, поэтому стараемся учитывать любые потребности. Тариф UP собрал в себе всё лучшее, что есть в билайн: возможность самому выбирать количество ГБ и минут, возможность делиться этими минутами и трафиком с близкими, чтобы они всегда оставались на связи. Плюсом к этому стали дополнительные функции, которые меняются в зависимости от выбранного персонажа. Стоит отметить, что мы активно развиваем наши диджитал-партнерства, поэтому список сервисов, которые можно подключить в тарифе UP, будет постоянно расти, - комментирует Данил Макаренко, директор по маркетингу региона Восток.