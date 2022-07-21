Скрасить серые будни и скрыться от дождя: чем заняться в столице Приморья

Лето в этом году дождливое, но это не повод сидеть дома. Фото: Александр ХИТРОВ, Telegram-канал @Khitrov_govorit

Вместо стандартного июльского набора – купальников и кепок – на владивостокцах резиновые сапоги, а в руках зонтики. В период каникул и отпусков хочется проводить отдых активно, однако погодные условия заставляют нас спрятаться в кинотеатрах, на выставках и в библиотеках. Даже в августе синоптики обещают большое количество осадков. Как не разочароваться в лете и провести его с пользой, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Кинотеатры уже давно являются одним из самых распространенных способов развлечения. Для молодежи до 22-х лет с 2022 года действует услуга покупки билетов по Пушкинской карте – 2000 рублей можно потратить на посещение отечественных картин, снятых при поддержке Минкульта или Фонда кино, а также созданные в странах бывшего СССР.

Сейчас можно сходить на российские новинки: «Страна Саша» – мелодрама о взрослении и первой любви; «Дикая» – приключения московской модели в якутской тайге; «Булки» – комедия о пекарском бизнесе на Шри-Ланке с Кристиной Асмус; лидер российского проката «Одна» – триллер о выживании после крушения самолета, основанный на реальных событиях.

Для более юных зрителей прокат предлагает российские мультфильмы: «Кощей. Похититель невест» и «Забытое чудо», основанные на славянском фольклоре и истории нашей страны.

Не обходится и без мировых блокбастеров. На большом экране все же можно увидеть нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, «Морбиуса» с вампиром Джаредом Лето, продолжения кинофраншиз: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Фантастические твари: тайны Дамболдора», «Мир юрского периода: господство», «Миньоны: Грювитация».

С 26 по 31 июля в кинотеатре «Уссури» пройдет фестиваль аниме. Состоятся показы шести увлекательных анимационных лент для поклонников, объединенных любовью к этой культуре: «Унесенные призраками», «Призрак в доспехах», «Навсикая из долины ветров», «За облаками», «Девочка, покорившая время», «25 сантиметров в секунду».

С 29 по 31 июля кинотеатр «Уссури» приглашает жителей и гостей Приморского края посмотреть на большом киноэкране фильмы и работы телевизионного фестиваля морской документалистики «Человек и море – 2022». Свои работы на «Человек и море» прислали авторы из Москвы и Владивостока, Санкт-Петербурга и Хабаровска, Мурманска и Магадана, из многих других, в том числе и сухопутных регионов России. В каждом фильме телефестиваля «Человек и море» – захватывающий дух морских путешествий и приключений, тайн и открытий, необыкновенный характер людей, связавших свою судьбу с морем.

ЗАНАВЕС!

Нового репертуара в театрах Владивостока пока нет – театральный сезон закончился, сейчас идет подготовка к новым постановкам. Однако зрителям все равно есть на что посмотреть.

С 28 июля по 14 августа на Приморской сцене Мариинского театра пройдет VII Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Подробнее о репертуаре фестиваля в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

С 16 по 21 августа 2022 года на сцене театра имени Горького пройдут гастроли Забайкальского драмтеатра имени Березина (Чита). Единственная возможность посмотреть булгаковскую «Зойкину квартиру», комедии «Тартюф», «Забайкальска кадриль», «Авантюристки поневоле» и музыкальную сказку «Старик Хоттабыч».

ШАПИТО МЕСТНОГО РАЗЛИВА

Когда вы последний раз были в цирке? Возможно, очередной дождливый день заставит выйти из дома, чтобы очутиться в волшебной акробатической сказке. Владивостокский цирк все лето показывает новое шоу «Пять континентов» – более ста профессионалов манежа представляют невероятный спектакль, с массой уникальных трюков и аттракционов. Используется огромное количество ярких эксклюзивных костюмов. По-настоящему яркое событие в пасмурные серые дни.

РАЗ КНИЖКА, ДВА ЛЕКЦИЯ

Для многих библиотеки ассоциируются со старыми маленькими помещениями, где все книги из прошлого века, а с полок можно сдувать слой пыли. На самом деле сейчас во Владивостоке работают современные библиотеки с ремонтом, кофе, интернетом, VR-зоной и большим ассортиментом не только классической, но и современной литературы разных жанров, даже с комиксами и мангой. Такими библиотеками являются, например, Центральная библиотека имени А. Чехова, публичная библиотека Горького или Библиотека «БУК» на Светланской. Более того, в них постоянно проходят мероприятия: мастер-классы, лекции, концерты, книжные обмены, концерты, вечера настольных игр. Обо всех мероприятиях можно узнать на сайтах, а также в социальных сетях учреждений.

КУЛЬТУРА И ТОЧКА

Галереи, выставки и музеи работают круглогодично, и у них всегда обязательно широкий выбор экспозиций. В Приморской государственной картинной галерее одновременно можно посетить выставки «Русское искусство», «Такие, брат, дела», «Этот мир придуман не мной», «Живописные нити» и другие. Галерея современного искусства «Арка» предлагает ретроспективу жизни и творчества художника Андрея Камалова «Любить». Центр современного искусства «Заря» предлагает ретроспективную выставку «Сон Зари», охватывающая семилетнюю историю ЦСИ. Другой центр – «Артэтаж» – представляет одновременно три экспозиции: фотовыставка «Порт приписки Владивосток», художественную – «Уровень доступа. Илья Масунов» и показ постоянной коллекции пространства, собранной с 1990 года.

Для более искушенных зрителей в афише мероприятий находится больше локальных, небольших выставок. Например, «Времена года» в Приморском краевом центре народной культуры.

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