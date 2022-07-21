Самый обидчивый мэр из Приморья все-таки вручил повестку журналисту

Та самая повестка. ФОТО: ТК report_dalnegorsk

Самый обидчивый мэр из Приморья – глава Дальнегорска – Александр Теребилов вручил повестку на военные сборы журналисту, который снял на видео конфуз чиновника и выложил в свой Telegram-канал.

Дело было так: в середине июня Теребилов выступал на сцене в Дальнегорске с торжественной речью. Он поздравлял местных жителей с Днем России. В своем спиче глава муниципалитета решил употребить два нынче актуальных слова «денацификация» и «демилитаризация», но запнулся и не смог их выговорить.

Даниил Куликов залил забавный ролик с Теребиловым в сеть, и на следующий день мэр нагрянул к парню на работу. Очевидно, журналист задел достоинство мужчины, из-за чего тот пришел с военкомом и повесткой на военные сборы. Как оказалось – насмарку, ведь Даниил пребывал в отпуске. Тогда глава отправился в органы, чтобы журналиста проверили на экстремизм.

Время шло, но Теребилов не оставлял попыток наказать обидчика. Даниил пригласили в МВД, потому что якобы появились подробности по делу его год назад сгоревшего автомобиля и (внезапно) там появился сотрудник военкомата, таки вручивший повестку корреспонденту.

– Если честно, все это похоже на какой-то бред. В этот раз речь в повестке идет не о военных сборах, а «по вопросу уточнения военно-учетных данных». Ну что ж, уточним, раз есть такая острая необходимость, что пришли за мной аж в полицию, – написал Куликов.

К слову, сам Даниил отслужил еще 15 лет назад.

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