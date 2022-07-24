«Драгрезерв» дает сырью вторую жизнь в новых воплощениях

Количество мусора, которым заполняется планета, становится все более волнующим для неравнодушного общества. Чем больше производится сырья и других материалов, тем быстрее загрязняются территории. Но существуют способы заботы об экологии, и вместо того, чтобы распространять отходы, мир научился их перерабатывать.

Именно рециклинг является одним из самых простых и эффективных методов борьбы с мусором, потому как это позволяет безболезненно повторно использовать отходы или возвращать их в производственный цикл.

В целом, эффективной и продуктивной переработке поддается практически все, что создано человеком, но не подвержено быстрому естественному разложению: пластмасса, древесина, металлолом, телефоны, компьютеры и многое другое.

На Дальнем Востоке переработкой отходов занимается компания «Драгрезерв», которая дарит отходам новую жизнь в других воплощениях. Основной профиль «Драгрезерва» – скупка лома, содержащего драгоценные металлы. Упор здесь делается на техническое серебро, платы электронных устройств и радиодетали.

Факт содержания драгоценных металлов почти во всех радиодеталях вряд является каким-то открытием. Особенно это касается продукции старой советской сборки, которые и по сей день представляют определенную ценность, в том числе, благодаря наличию драгметаллов. Поэтому, если у вас или вашего деда завались старинные приборы советской сборки, вроде осциллографов, вольтметров, блоков измерения токов утечки, то вместо того, чтобы выбрасывать такие безусловные раритеты, можно сдать его компании за договорную цену, где специалист по достоинству оценит значимость и востребованность оборудования. Ровно так же можно поступить со сломанной и непригодной для ремонта оргтехникой.

В Хабаровске «Драгрезерв» ждет своих посетителей по адресу Суворова, 82а, корпус 3, а недавно компания анонсировала появление еще одного приемного пункта ломов, содержащих драгоценные металлы во Владивостоке по улице Фадеева, 53, (территория ТК «Энергия») где опытные специалисты также смогут дать консультацию по всем имеющимся вопросам. Открытие состоится уже 25 июля.

Компания пока не имеет богатой истории, но дело, которым занимается «Драгрезерв», точно найдет отклик в обществе, что позволит оставаться востребованными долгие годы. Ведь в сегодняшнем мире все большем внимания уделяется вопросу экологической безопасности населения и всего, что его окружает.

Дополнительное удобство заключается в том, что для получения оценки совсем необязательно ехать в сам пункт приема – достаточно отправить фотографию на WhatsApp, и компания сможет произвести оценку удаленно. За грамотный и профессиональный расчет переживать не приходится – в работе «Драгрезерва» используется только сертифицированное оборудование и поверенные весы. Любой заинтересованный клиент, наверняка, останется доволен ценовой политикой компании – все дело в том, что работа ведется напрямую с аффинажным заводом, исключая каких-либо посредников.

Говоря о ценах, полный прайс на все виды принимаемых изделий представлен на сайте dragreserv.ru. На особом счету, помимо прочего, находятся катализаторы, в составе которых встречаются такие драгоценные металлы, как платина, палладий, родий. Компания готова принять клиентов с любым объемом катализаторов благодаря наличию цеха с новейшим оборудованием.

Наибольшую выгоду может получить клиент, сдавший катализаторы европейских автомобилей, вроде Mercedes или BMW, а также азиатских моделей, например, Toyota, Hyundai, KIA. Дополнительную приятность в виде сохранения природы обеспечивает правильная утилизация, осуществляемая компанией «Драгрезерв». К тому же, скупка – не единственное, что может предложить «Драгрезерв». В наличии имеются пламегасители и обманки, которые можно приобрести по доступным ценам.

Компания не отстает от современного ведения диалога с потребителем и проводит розыгрыши. Так, зимой, победитель последнего розыгрыша получил за свои старания квадрокоптер.

«Драгрезерв» дорожит своими клиентами и делает все для поиска индивидуального подхода к каждому.

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