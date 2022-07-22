А практику – на улице: очередной скандал вспыхнул в престижном вузе Приморья

Студенты все же получили номера. Правда, некоторые успели оплатить квартиры. Фото: Антон ПИКУС

В одном из главных вузов Дальнего Востока назревает новый скандал, хотя и по старой теме. В сети появилась информация, что как минимум одну группу студентов ДВФу необоснованно выселили из зданий на кампусе острова Русский из-за ошибки преподавателя – и не предоставили место в городских общежитиях вуза. В ДВФУ объяснили причину проблем, но некоторые подозревают, что в деле замешана организация международных игр «Дети Азии». На даты проведения мероприятия, с 25 июля по 7 августа, нужно предоставить места сотрудникам и волонтерам. «Комсомольская правда – Владивосток» разобралась в противоречивой истории. Сразу отметим: к счастью, студентам уже предоставили крышу над головой.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

У вуза федерального значения внушительный жилищный фонд из гостиниц и «общаг». И если проживающие на материке студенты могут спокойно находиться там круглый год, то ребятам с кампуса на Русском приходится летом выселяться на «большую землю». Это становится поводом для конфликта, ведь обучающихся ждет еще и практика, во время которой тоже надо где-то есть, спать и отдыхать.

Целая группа студентов, чей руководитель просто затянул с отправкой договоров, не получила бронь на заселение в общежитие. Стоит отметить, об этом даже есть статья в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: всем нуждающимся в общежитиях обязаны предоставить жилье на время учебного процесса.

В telegram-каналах местных журналистов появилось мнение, что одной из причин стали грядущие Международные спортивные игры «Дети Азии», во время которых нужно предоставить места для проживания на кампусе ДВФУ. Стоит отметить, обвинение было чуточку преувеличено, а доказательством был неназванный источник в администрации университета:

Юмор – лучшее лекарство от проблем. Фото: Паблик ВКонтакте «Подслушано ДВФУ»

– Сотрудники одних департаментов ДВФУ отправляют студентов к сотрудникам других департаментов, рассказывают про нарушение коллегами каких-то внутренних университетских регламентов, про не вовремя подготовленные кем-то приказы. Но подлинную причину, конечно же, знают все. Да, это «Дети Азии».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Редакция нашла тех, кого незаслуженно оставили без жилья в летний период высоких цен. Оказалось, ребята остались в сложной ситуации из-за ошибки преподавателя. Публикуем из первых уст:

– У нас те, кто оставался в городе на практику от ДВФУ, то есть не по своим договорам, должны были заселиться в городское общежитие, а для этого нужно предоставить направление на практику. Его должен оформить руководитель группы. Наш преподаватель в срок не успел, скинул за день до выселения. Некоторые ребята остались без жилья. Общежитие им дали через день, но к этому моменту они уже оплатили съем квартиры. Это ошибка только преподавателя.

«ПРОБЛЕМА ЕСТЬ, НО В ДРУГОМ»

Иными словами, пока что международные спортивные игры, которые встретит Владивосток, не при чем. Несмотря на то, что студенты не получили ответа в Департаменте гостеприимства и сервиса ДВФУ, лишенных жилья вскоре оперативно поселили в общежития. Но история остается противоречивой. «Комсомолка» собрала реакции университета, а также пообщалась с представителями ДВФУ. Отметим, пресс-служба вуза отреагировала незамедлительно – в Telegram-канале, где началась шумиха.

– Считаем, что информация из первоисточника будет не лишней. У нас в университете действительно есть практика летнего выселения студентов из номерного фонда. В это время гостиничный комплекс ремонтируется, чтобы в сентябре ребята смогли вернуться в обновленные номера. А теперь о «Детях Азии», которым вы уделили такое пристальное внимание. Это совсем другая история и к практике, описанной выше, она отношения не имеет. Номера, которые отданы под гостей и волонтеров мероприятия, ежегодно традиционно бронируют и под ВЭФ. А студенты, проживающие в них, распределяются внутри кампуса или переезжают в общежития на материке.

После объяснения администрации ДВФУ косвенно проблему все же признали. Ситуацию объяснили недопониманием и неоптимизированным диалогом между структурами вуза – по версии университета, это точно не связано с организацией масштабных детских игр. Проректор Александр Кайданович объяснил произошедшее в соцсети:

– Я сам лично потратил много времени, чтобы проверить, всем ли кто подал заявление в установленный срок, предоставлено проживание. Да, всем! Все ли заехали? Нет, не все! Бывают ли сбои в любой системе? Да, бывают. Каждый случай, который выходит из правил, описанных мной выше, рассматривается отдельно. И все же понимают, что если человек знает, что проживание у него до определенного числа, и он его не продлил заранее, то в гостинице элементарно может не остаться места, так как другие его забронировали.

В конце он подытожил, что обещает помочь каждому, кто напишет ему с такой просьбой. К нему уже обращались из Объединенного совета студентов (ОСС), и все проблемы были решены.

НЕТИПИЧНОЕ МНЕНИЕ

Также «Комсомольская правда — Владивосток» обратилась с вопросами о летнем переселении в ОСС ДВФУ. Взгляд совета на ситуацию немного разнится с официальной позицией. Вот что ответила нам председатель Наталия Анисимова:

– Проблемы по поводу заселения решались и год назад, решались они и на протяжении всего прошлого месяца. Мне написала целая группа студентов, которая осталась без жилья из-за руководителя практики. Это порядка 10 человек. <…> Чтобы оперативно решить вопрос, я написала в общий чат с Александром Кайдановичем, проректором по молодежной политике, Екатериной Сергеевной, директором ДГиСа, и Максимом Пряженниковым, заместителем Александра Юрьевича. Отправила туда сообщение с просьбой помочь одной студентке, чья ситуация была наиболее критичная — ее выселяли уже на следующий день. Первым сообщением был вопрос, как же мы поможем студентке, если мест нет в городе. Меня поразило сообщение, что «всем помочь нельзя». Это же наши студенты! Екатерина Сергеевна ответила, что постарается что-нибудь сделать и решить ситуацию. <…> Я не понимаю, почему для работы приемной комиссии для людей без проблем находятся места, и всех заселяют, в том числе волонтеров для нашумевших игр «Дети Азии». А вот для простых студентов, которые проходят практику по учебному плану, мест почему-то не оказывается.

Что удивило председателя больше всего — студенты разговаривали с департаментом о том, что у них проблемы с руководителем практики. И почему-то никто не пошел им навстречу, их заявления были отклонены. Открытым остается вопрос, почему в прошлом году мест хватало для всех, и подобных эксцессов не возникало. Конкретного ответа на это ОСС так и не получил, хотя задавал его и лично ДГиС, и в комментариях к посту, где отметилась официальная пресс-служба.

Одно ясно точно – студентам и администрации необходимо работать сообща и находиться в контакте, чтобы предотвратить какие-либо недопонимания. Надежду на это выражают и проректор, и председатель. У ОСС есть возможность получать все ответы из первых уст и принимать участие в решении любых спорных ситуаций. В то же время ДВФУ, будучи вузом президентского внимания, часто попадает в сводки федеральных СМИ. И не всегда в лучшем свете. Прошлым летом, впрочем, ситуация была аналогичной. Как писала «КП», ДВФУ с 1 по 15 июля 2021 года принял приезжих студентов. Только перед этим своих выселил.

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