Следователь из Приморья рассказал, какие преступления считаются самыми тяжелыми

25 июля в России отметят праздник День сотрудника органов следствия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 25 июля, в России отметят День сотрудника органов следствия. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1713 году Петр I издал указ о создании следственной канцелярии. Сам же праздник появился не так давно – в 2014-м. В честь этого события корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с работниками следственного управления следственного комитета по Приморью. На все вопросы ответил руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Антон Кассихин.

– Расскажите, какими качествами, знаниями и навыками должен обладать человек, решивший стать следователем? Как кандидатов отбирают на работу?

– Будущий следователь должен быть любознательным и коммуникабельным, обладать пытливым умом, повышенным чувством справедливости и ответственности, хорошими организаторскими способностями, как в сфере самоорганизации, так и в сфере руководства следственно-оперативной группой, работающей по уголовному делу. Также у него должна быть психоэмоциональная устойчивость, высокие морально-волевые качества, честность и готовность к трудностям в постоянной борьбе за истину.

На службу в Следственный комитет Российской Федерации могут быть приняты россияне с высшим юридическим образованием, не имеющие противопоказаний по здоровью, проблем с законом, успешно прошедшие собеседование с применением «детектора лжи» (полиграфа).

– Сколько обычно времени длится расследование преступления? Что происходит, если расследование заходит в тупик?

– Законодателем определен срок расследования уголовного дела в два месяца. За это время следователь должен установить лицо, совершившее преступление, собрать доказательства, организовать проведение судебных экспертиз, сформировать уголовное дело, ознакомить с результатами расследования обвиняемого и его защитника.

Чаще всего следователи укладываются в это время. 62% уголовных дел в текущем году закончено в срок до двух месяцев. Но бывают сложности, которые увеличивают длительность расследования, например, множество преступлений, совершенных одним человеком, либо совершение преступления несколькими лицами и другие факторы. В таком случае срок может продлить руководитель следственного органа.

Если следователю не удается установить преступника, то предварительное следствие по уголовному делу приостанавливается. Но это вовсе не означает, что работа не ведется. Специалист совместно с оперативными уполномоченными принимает предусмотренные законом меры по установлению и розыску преступника. Только в текущем году мы «раскрыли» и направили в суд 17 уголовных дел об убийствах, причинениях тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и изнасилованиях, предварительное следствие по которым было приостановлено более трех лет назад.

Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Антон Кассихин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Сколько дел, которые расследуются долго, например, больше пяти лет? Что это за дела?

– Таких уголовных дел в следственном управлении нет. В исключительных случаях расследование длится больше года. Как правило, это уголовные дела о преступлениях, совершенных в составе организованных преступных групп, банд, по которым к уголовной ответственности привлекается значительное количество обвиняемых, о многоэпизодной преступной деятельности, например, о неоднократном взяточничестве.

– Важно ли следователю сохранять хладнокровие, когда он выезжает на место убийства? Бывали ли случаи, когда работники не могли совладать с эмоциями?

– Хладнокровие на месте происшествия – это одно из качеств, которое выясняется при отборе на работу. Все кандидаты в следователи в рамках стажировки участвуют в выездах на места происшествий и присутствуют на вскрытиях тел в морге для проверки их психологической устойчивости. Именно поэтому случаев, в которых следователи не могут совладать со своими эмоциями, у нас не бывает.

– Какие преступления чаще всего совершаются в Приморье: экономические или связанные с убийством?

– Уровень преступности, отнесенной к подследственности Следкома, в Приморском крае довольно высок. Только в 2022 году заведено 88 уголовных дел об убийствах и еще 57 уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

С учетом того, что Приморье является центром экономической активности Дальневосточного федерального округа, хватает в нашем крае и экономических преступлений: уклонений от уплаты налогов, невыплаты заработной платы, злоупотреблений полномочиями, контрабанды, краж и мошенничеств. Но последними тремя категориями в силу требований закона о подследственности чаще занимаются следователи органов внутренних дел.

– На вашей памяти, какое преступление в крае было самым жутким или жестоким?

– Всегда самые тяжелые воспоминания – это преступления, из-за которых погибли дети. Следователь, как любой человек, «пропускает» все события через себя. Просто невозможно оставаться равнодушным, глядя на погибшего ребенка. Наверное, нельзя представить что-то более жестокое, чем хладнокровное убийство женщиной своих четырехлетних детей, которое произошло во Владивостоке в прошлом году. Или преступление, совершенное несколько лет назад в Артеме, когда глава семьи убил своих детей и жену и поджег дом, в котором они находились.

– Какое расследование было самым долгим, а какое самым коротким?

– Самым длительным у каждого следователя было расследование его первого уголовного дела. Когда, придя в следствие с университетской скамьи, ты получаешь в производство задание, с трудом представляя предмет доказывания, что и как правильно нужно сделать, время тянется очень медленно. Даже при расследовании самых простых уголовных дел.

На моей памяти одним из самых длительных было дело по факту взяточничества трех бывших сотрудников Россельхознадзора и их пяти соучастников. Расследование длилось два года, за это время мы выявили 17 эпизодов получения взяток на сумму больше 45 миллионов рублей.

Быстрее всего расследуются уголовные дела о преступлениях, по которым удалось установить преступника «по горячим следам». В таких случаях даже особо тяжкие преступления, такие как убийства, расследуются следователями в двухмесячный срок.

Очень скоро преступнику приходится отвечать перед судом за дачу взятки должностному лицу, за применение насилия в отношении представителя власти. В большинстве случаев такие дела расследуется не больше десяти суток.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» поздравляет сотрудников приморского следственного комитета с праздником!

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