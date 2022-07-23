ЧП произошло 23 июля. Фото: t.me/massmedianews

Камчатская чиновница попала в происшествие – ее автомобиль слетел с городского пирса прямо в воду. Вытаскивать женщину кинулись случайные прохожие, а после помощь оказали прибывшие на место спасатели. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло на полуострове во второй половины субботы, 23 июля. Заместитель мэра Вилючинска Елена Бойчук ехала по своим делам на машине. В социальных сетях рассказывают, что скорость у внедорожника Honda CR-V была немалая. В какой-то момент 56-летняя женщина перестала справляться с управлением, и автомобиль слетел с городского пирса в море в районе бухты Крашенникова Авачинской губы. Машина стала стремительно уходить под воду.

В момент ЧП рядом оказались двое мужчин – Степан Альт и Андрей Савченко. Они сразу же кинулись на помощь, вытащили Елену Дмитриевну из салона и донесли ее до берега. К этому моменту к месту происшествия приехали сотрудники МЧС, в руки которых и передали чиновницу. После ее госпитализировали медики.

В социальных сетях также отмечают, что глава Вилючинска Сергей Потапов сообщил: его подчиненная сейчас в сознании и чувствует себя хорошо. Редакция «Комсомолки» уточняет данный момент у камчатского министерства здравоохранения.

Отметим, согласно мнениям жителей города, Елена Бойчук страдает от эпилепсии. Не исключено, что женщине стало плохо прямо за рулем.

СПРАВКА «КП»

Елена Дмитриевна Бойчук родилась 27 февраля 1966 года в селе Чилик Алма-Атинской области республики Казахстан.

В 1987-м окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Статистика» с присвоением квалификации – экономист. В том же году пошла работать в Корякское окружное Статуправление Камчатской области, где трудилась экономистом, главным экономистом отделов промышленности, материальных ресурсов и внешнеэкономических связей. С 1994-го по 1998-й там же получила повышение до начальника отдела статистики сельского хозяйства.

С 1998 года по 2007 год работала главным специалистом – экспертом отделов статистики сбора и обработки информации, предприятий и региональных счетов, социальной сферы и инфраструктуры, услуг Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю (Камчатстат). Затем четыре года провела на дожности замначальника одного из отделов, а до июля 2020-го вновь трудилась главным специалистом, но на этот раз в отделе статистики цен, финансов и уровня жизни.

С июля 2020 года по апрель 2021-го перешла в Петропавловск-Камчатскую избирательную комиссию, где была председателем.

После она стала заместителем главы Вилючинского ГО.

У Елены Дмитриевны есть дочь Юлия, 1990 год рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саранча хамских чиновников: острому на язык министру Камчатки досталось от губернатора

Камчатскому министру Кумарькову, который назвал бюджетных туристов саранчей, объявлен строгий выговор (подробнее)

Параплан с двумя людьми упал в центре Петропавловска-Камчатского, есть пострадавшие

Восточное МСУТ СК РФ начало доследственную проверку случившегося (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.