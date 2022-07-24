«Наша работа не изменится» – глава дальневосточного филиала фонда «Русский мир» о санкциях от Евросоюза

Страны АТР не планируют разрывать отношения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Европейский союз опубликовал очередной – уже седьмой – пакет антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине. Помимо финансовых и политических структур, вновь жертвами стали и общественные организации. В список вошли 7 чиновников и депутат, движение «Юнармия», Сбербанк, Россотрудничество, а также Фонд общественной дипломатии и фонд «Русский мир». Последняя организация – лучик света в экспорте образования и нашей культуры заграницу. «Комсомольская правда – Владивосток» побеседовала с главой филиала Александром Зубрицким, чтобы узнать, чем чреваты ограничения. Заодно мы выяснили, какие страны АТР готовы принимать русскую культуру, а какие пытаются от нее отказаться.

«Наша работа не изменилась ни на йоту»

Фонд «Русский мир» – некоммерческая организация, занимающая популяризацией русского языка и нашей культуры. Как подчеркнул собеседник, фонд – совсем не про политику. Александр Зубрицкий уточнил, что сложно было всегда, сейчас давление усилилось, однако работа дальневосточного филиала останется прежней:

– Наша работа, дальневосточного филиала, не изменилась. Наша зона деятельности – преимущественно, университеты, центры культуры Китайской народной республики, Кореи, КНДР, Вьетнама, Японии, Индонезии и других стран. Сотрудничество с этими государствами останется. <...> В этой части мира, как мне кажется, люди больше понимают свою миссию. Они преподают русский язык, им нравится наша культура. Они понимают, что, меняя отношение на гуманитарном фронте, строят благоприятные отношения на экономическом и политическом фронтах.

Собеседник отметил, что, несмотря на выпады Евросоюза, иностранные коллеги готовы участвовать в Тихоокеанском литературном фестивале и готовятся к нему. Республика Корея, которая, казалось бы, в пуле западного мира, отметит вместе с Дальним Востоком юбилей этнографа и географа Владимира Арсеньева. Уровень отношений и контакта, конечно, снизился – но это произошло еще несколько лет назад. В этом вопросе отличилась Япония – по словам Зубрицкого, это единственное государство, которое не хочет участвовать в российских мероприятиях.

«Мягкая им сила мешала, чтобы торжествовала жесткая»

– Никакого взаимоотношения без сотрудничества культурного не было и не будет, без взаимодействия языков. Соотечественники наши были всегда сплочены идеями «Русского мира». Все это закончится, рано или поздно. Мягкая сила [дипломатическое невоенное влияние - прим.] будет снова призвана.

Александр Зубрицкий подчеркнул, что видит надежду на налаживание отношение с другими странами запада. Он отметил, что нападки на российскую культуру и общий градус русофобии в мире все-таки снижается.

Ранее глава комитета Госдумы и правления фонда Вячеслав Никонов назвал включение «Русского мира» в санкционный список прецендентом:

– Да, они дискриминировали нашу культуру, пытались запретить Достоевского, Чайковского и так далее, но это все не формально. И вот «Русский мир», который занимается продвижением русского языка и литературы, не занимается политикой. При чем санкционный список?

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