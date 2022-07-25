Эстафету приняли с дымом и «пятаками». Фото: оргкомитет «Детей Азии», Primring

Спортсмены Российской дрифт-серии встретили огонь «Детей Азии» во Владивостоке на «Приморском кольце» в воскресенье, 24 июля. Почти месяц эстафета шагала по краю.

В торжественном мероприятии участвовали глава Владивостока Константин Шестаков и глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон. Чести встретить огонь детской олимпиады на лучшей автоспортивной площадке региона удостоились гонщики Российской дрифт-серии. На кольце они поприветствовали эстафету дымом от колес.

Константин Шестаков. Фото: мэрия Владивостока, Максим ДОЛБНИН

– Два гонщика RDS Asia Константин Авшаров и Роман Нехай дрифтили вокруг меня, крутили «пятаки», было ярко, громко и зрелищно. Волнения у нас не было, было очень приятно, а еще – тяжело, честно говоря. Говорят, что факел весит чуть меньше двух килограммов, но, когда ты его держишь на вытянутой руке несколько минут, скажу честно, это непросто, он прям увесистый, – рассказал Дмитрий Семенюк, пионер дрифта во Владивостоке.

Фото: мэрия Владивостока, Максим ДОЛБНИН

30 июня огонь побывал в Большом Камне, всего за три недели эстафета прошла во всех 34 муниципалитетах. Стартовала она в Якутии 24 июня, в национальном парке «Якутские столбы». Отметим, что 28 июля маршрут пройдет по достопримечательностям Владивостока – участие примут 40 факелоносцев: спортсменов, общественных деятелей.

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа. Ожидается, что общая численность участников составит более трех тысяч человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 13-16 лет, подчеркнули в пресс-службе мэрии Владивостока.

Напомним, что движение 28 июля будет ограничено на нескольких участках города. Перекрывать будут Русский и Золотой мосты.

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