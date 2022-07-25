Олимпийские игры Востока? Коротко о главных соревнованиях этого лета во Владивостоке

Символом игр является Эстафета Огня. Фото: Правительство Приморского края

Каждые четыре года в ДФО проходят одни из самых масштабных соревнований России «Дети Азии». Международные спортивные игры состоялись в честь 100-летия современного Олимпийского движения в 1996 году. Инициатором выступил первый президент Якутии Михаил Николаев.

За 25 лет через «Дети Азии» прошли тысячи юных спортсменов из РФ, Казахстана, Кореи, Японии и других стран, которых суммарно оказалось 30. Юные участники игр становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента.

До 2019 года состязания проводились исключительно в летнее время. В Южно-Сахалинске стало ясно – игры должны проходить и зимой.

Организаторы отмечают, что игры популяризируют олимпийское движение среди детей и юношей, пропагандируют здоровый образ жизни и укрепляют международное сотрудничество среди молодежи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Соревнования проходят в возрастной категории 13-16 лет по 23-м различным видам спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, борьба-кураш, дзюдо, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-футбол, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стрельба из лука тхэкводно, хапсагай, художественная гимнастика и даже брейкинг.

Символом игр является Эстафета Огня. Пламя загорается в Природном парке «Ленские столбы» в Якутии. Так, 27 июня огонь попал в Большой Камень, откуда отправился в Славянку, преодолел Фокино и три десятка других муниципалитетов Приморья, чтобы завершить свой путь во Владивостоке.

Церемония открытия международных игр состоится в четверг 28 июля в столице Приморья. Завершится мероприятие 7 августа. В рамках игр запланирована насыщенная культурная программа и творческие фестивали. Это в полной мере отвечает замыслу основоположника современных Олимпийских игр барона Пьера де Кубертена.

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