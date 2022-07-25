Ешьте там, где много фур: блогер и журналист приехали в Приморье через всю страну ради давнего спора

Андрей Леонтьев и Юлия Костюшкина. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В минувший понедельник, 18 июля, стартовал проект «Машина или поезд» с Ярославского вокзала Москвы. За рулем автомобиля Suzuki Vitara журналист и автогонщик Андрей Леонтьев проехал из столицы всю страну. Юлия Костюшкина, тревел-блогер, отправилась на поезде по тому же маршруту – чтобы решить нескончаемый спор о комфортном транспорте. Оба путешественника добрались до приморской столицы, и теперь готовы рассказать о приключениях. Сотрудники «КП» и многие другие даже успели сделать ставки. О том, каково это – проехать через всю страну – и многом другом мы побеседовали с героями в эфире радио «Комсомольской правды» на 90.4FM.

– Кто победил?

Андрей Леонтьев:

– Мы, как спортсмены, привыкли, что на нас ставки делают. А так: дружба победила. Стартовали мы 18 июля. Фактически я приехал первым. Но стоит кое-что отметить: поезд идет 6 суток 22 часа 29 минут. Но в реальности получается 8 дней. Путешествие можно рассматривать как то, что уложилось в неделю, и как то, что нет. Когда едешь, ощущаешь, что прошло гораздо больше времени. Я Юлю встретил на вокзале, как обещал.

Юлия Костюшкина:

Юлия Костюшкина ехала до Владивостока на поезде. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Сначала скажу, что совсем не ощущается. Когда открылась дверь вагона, я вышла, а его там не было. У родной проводницы Анжелики спрашиваю – я же тут первая?! Она отвечает: видимо, да. Оказалось, стоял чуть дальше.

Андрей Леонтьев:

– Самое главное, что мы открыли два путешествия по нашей стране. Это была не гонка – некий эксперимент. Мы хотели дать рекомендации людям, которые хотят путешествовать по России и не тратить время на дорогу. Оба этих маршрута – это не дорога куда-то, а сам по себе отдых. В поезде впечатления в заданном алгоритме его движения, в автомобиле ты можешь съехать, посмотреть что-то, искупаться в Байкале. Но и с точки зрения зрительного восприятия, например, в восточной части страны, поезд интереснее. Тот же Транссиб «рубили» жестко. И Юля видела то, что не видел я.

– Если взять статистику, то 2 из 10 жителей Владивостока ездили из Приморья в Москву. Но обратно возвращались самолетом. Юлия, реально ли выдержать такое путешествие дважды?

Юлия Костюшкина:

– Можно, несомненно. Возможно, я слегка не здорова или совсем уж авантюристка. Я сегодня приехала и, когда мы подъезжали ко Владивостоку, я поняла, что я не просто неделю могу провести в поезде. Я могу сразу же отправиться в обратный путь. Нужна лишь пара дней: помыться и поспать на ровном, спокойном месте.

– Как прошла дорога?

Андрей Леонтьев:

– С каждым разом все лучше. Это объективно: мы по России путешествует много. Я ехал по трассе Амур в ноябре: на глазах видно, как реконструируют покрытие, развивается инфраструктура. Едешь, видишь, что в местечке ничего – через полгода-год там уже бензоколонка. Абсолютно любой автомобилист может из Мурманска доехать до Владивостока и даже до Магадана. Когда-то на трассе Амур мы пытались спасать людей: в 40-ка градусный мороз мужчина поехал на малолитражке без запаса топлива к другу к Хабаровск и «обсох». Сейчас это невозможно: каждые двести километров есть заправки.

– Когда мы перегоняли автомобили зимой из Владивостока в Москву, 8 из 10 только доезжали. Бампера лопались, шины спускались из-за мороза. Веду к следующему: что вас разочаровало в поездке?

Андрей Леонтьев:

– Есть два региона, которыми катастрофически нужно заняться: Кировская область и Забайкальский край. Дорога Улан-Удэ – Чита – это вечная боль. Там ямочный ремонт регулярный, но ее нужно просто снести. Я наблюдаю за этим уже больше 15 лет. Стоят три конуса, и человек битум из ведра наливает в яму. На этом участке ты автоматически проваливаешься в девяностые, начало двухтысячных. Хочется рекомендовать людям не задерживаться в городах на своих машинах – брать и ехать. Но все же история этого путешествия была характерной: впервые мы доехали из Москвы до Владивостока, не потеряв ни одного колеса. Конечно, шины Continental с высокой стойкостью тоже о многом говорят – модель для больших городов. При этом легкая шина позволяет экономить топливо, путешествовать. Мы взяли полноразмерную запаску, а в багажнике была отдельная несмонтированная шина. Не понадобилось ничего, даже шиномонтажные грибки.

– Юля, что еще, кроме кнопки душа, не понравилось во время путешествия?

Юлия Костюшкина:

– Очень много лет назад, в девяностые годы, моя мама проделала такой же путь. Только еще дальше – по маршруту Москва-Пекин. Я помню этот поезд, поэтому, когда я приехала на вокзал 18 июля, то обомлела. Речь не только о внешней красоте: внутри, например, вендинговые аппараты и другие удобства. Не веришь, что это поезд вообще российский. Я делала полный «Рум-тур», показывала, что где и как. Я молю только о том, чтобы РЖД сделали нормальный Wi-Fi, особенно в поезде дальнего следования. Там была только внутренняя сеть с расписанием и парой десятков фильмов. А в остальном ты бегаешь с телефоном на станции, ищешь, на какой столб залезть, потому что я не могла «пилить» контент. Получались только «сториз».

– Что продают на станциях?

– Романтика бабушек, дедушек и тетушек, которые бегали-кричали «пирожки, семечки» - ее искоренили. Я даже расстроилась. Единственная станция, уже в Приморье, напомнила о старых временах. Я только там увидела: это они [бабушки с пирожками – прим.].

– Вдоль дороги много чего продают?

Андрей Леонтьев:

– В данном случае гораздо лучше со связью, да. И многое можно купить. Однако интернета по большей части России нет, да и мобильный сигнал пропадает. Мы ездим со спутниковым телефоном «Иридиум» – на своей безопасности, друзья, нельзя экономить. Связь важна. Такая же ситуация на Алтае, в Карелии. Операторы работают только в местах высокой плотности населения.

– В юго-восточной Азии из провинции в провинцию мы тоже как-то ехали на автомобиле. Там джунгли. Так вот, работает не просто телефон – даже 5G. Мы недавно катались про краю. А про мужчину, который льет битум – мне кажется, что у этой схемы есть какой-то бенефициар. Налил, засыпал щебнем и ждешь.

– Справедливости ради, это первая моя поездка, где я получил только один камешек в лобовое. Ситуация становится лучше, развивается инфраструктура. Можно заправиться, поесть. Я уже забыл, когда я последний раз, проезжая по России, задумывался о качестве топлива. У нас народ считает, что заправляться нужно на брендированной колонке. А «ноунейм» пустует. В Приморье мы увидели такую ситуацию, заправились без очереди и уехали, а толпа на второй колонке так и осталась. Доехали, машина работает. <…> Конечно, жители Дальнего Востока и Ямала могут многое рассказать. Но не нужно жить какими-то предрассудками.

– Юлия, есть диалоги в поезде? С кем удалось побеседовать по душам?

Юлия Костюшкина:

– С проводниками сроднилась. Я ехала не одна, а с редактором и оператором, поэтому было с кем поговорить. <…> Честно, мне с самой собой не скучно. Наверное, тишины бы даже хотелось больше. Я бы отлично время провела и одна.

Андрей Леонтьев:

– Юлия выкладывала, на какой станции выйдет. Ее встречали подарками многие местные. У нас графика не было. Любая встреча – потеря времени. Поэтому у нас все это будет на обратном пути. Люди встречались, которые нас узнавали, мы с ними беседовали. Вопрос один у них был: какое состояние дороги и возможно ли такое путешествие?

Юлия Костюшкина:

– Многие писали, что очень интересное вышло путешествие. Особенно удивлялись смене железнодорожного состава. Комфорт в поезде ощущается. В душевой такая история: ты нажимаешь, вода идет какое-то время. Потом эта кнопка будто вытягивается из стены. Вода прекращается. Вагон-ресторан тоже есть, но не в середине состава, а в конце. <…> Я вам хочу сказать, что порывалась туда сходить с первого дня, понять, чем там кормят. Но у меня не получилось, так как благодаря моим прекрасным подписчикам, которые приходили даже на семь минут, на больших станциях и на маленьких… В общем, размер чемодана вырос вдвое. Огромное количество шоколадных конфет из разных городов, заготовки из Иркутска, Улан-Удэ и так далее.

– За эту поездку что самого вкусного удалось съесть?

– Ой, так много всего… Шоколад, варенье из шишек. В Чите огромные буузы. В Новосибирске просто было все, но чаще всего я ела борщ. Приеду домой, будет хлеб-вода – вся моя еда.

Андрей Леонтьев:

– В состоянии некой соревновательности хотел проезжать за день как можно больше. Было не до остановок, не до гурманства – оторвемся на обратном пути. Но в каждом регионе, как мы знаем, были свои фишечки. В Бурятии поешь поз. Проезжая мимо Култука, Слюдянки (Иркутская область), поешь байкальской рыбы. Это большое заблуждение, что мы поедим у дороги и отравимся. Такое бывало, конечно, раньше, но сейчас большинство придорожных «шалманов» следят за качеством еды. Они кормят дальнобойщиков. Чем больше эти заведения их соберут, тем бизнес прогрессивнее. Когда видишь много фур – там ты гарантированно поешь нормально.

– Что еще было интересного во время пути?

– Я все время был за рулем (вел только я), а Володя, мой напарник, меня всячески будил и проводил «разъяснительную» работу. Он читал мне новости, открывали дискуссионный клуб, спорили. Сейчас я понимаю, что музыки в машине даже не было: мы ехали в беседе. Была ответственность за результат, поэтому, по большей части, я просто старался слушать автомобиль. Автоспорт заставляет быть чувствительным на аудио- и тактильном уровне к машине. У Suzuki Vitara потрясающая эргономика, ты выходишь не как побитый моряк, ничего не болит. Машина продумана для большого времени за рулем. Хотелось бы только чуть побольше емкость бака [объем у модели – 46 литров – прим.]. Среднее потребление – 6-9 литров. <…> Масла было залито от фирмы Takayama. Важный момент путешествия в том, что мы также протестировали много новых продуктов в российских реалиях. Мы каждые 2 тысячи километров брали заборы масла – об этом попросил производитель. Герметично запакованные тюбики сейчас везем обратно. Хорошо, что они хотят знать, как работает их продукт.

– Юлия, во Владивостоке что хочется увидеть сегодня и завтра?

Юлия Костюшкина

– Первый и последний раз я была здесь 18 лет назад. За полдня многое смогла увидеть. Была на набережной, испугалась выстрела пушки. Очень понравился памятник Солженицыну – невероятно красиво и здорово. На острове Русский сегодня побывала, попутешествовала по катакомбам. Все запротоколировано на фотографиях. Нужно сюда приезжать не на один день – и я уже хочу обратно вернуться. На ужин – гребешок.

– Да, после шоколада – самое то. Все-таки какие эмоции? Выдохнули, когда приехали во Владивосток?

Юлия Костюшкина:

– Думаю, Андрей действительно вел себя так. Вскрикнул «Господи, я приехал первым!»

Андрей Леонтьев:

– Ты понимаешь, что вдруг что-то закончилось. Начинается какая-то пустота. Это мы планируем вечером обсудить. Придумать, что мы делаем дальше. Жизнь – это гонка. А все, что между ними – ожидание следующей гонки.

Послушать весь разговор можно в нашем подкасте:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.