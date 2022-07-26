Кредитная лотерея: приморский эксперт рассказал о судьбе сельской ипотеки

Тематическая иллюстрация. ФОТО: Дмитрий Торгач

Сельская ипотека до 3% остается недоступной в Приморье. Об этом рассказал руководитель юридической службы «Городского Риэлторского Центра» Данил Клоков в эфире радио «Комсомольской правды – Владивосток». По его словам, сегодня опция либо совсем не работает, либо функционирует периодами. Получение кредита в этих условиях больше напоминает счастливую случайность. Подробности – в материале «КП».

Огромные цены на недвижимость во Владивостоке могут сравниться по высоте разве что с московскими цифрами. Постепенно стоимость жилья растет и в других частях Приморья. Озадаченных жителей региона старается поддерживать государство, реализуя программы кредитования с низкими процентами – дальневостончную и семейную ипотеки. Также россияне могут получить дальневосточный гектар. По мнению специалистов, названные выше проекты действительно удачны, но есть и менее успешные примеры.

Данил Клоков отмечает, что некогда популярная программа сельской ипотеки сегодня работает с перебоями. Этот госманевр (назовем его так) создали, чтобы побороть растущий уровень урбанизации в РФ и сдержать процесс вымирания деревень. Так, почти любой желающий может получить займ под 2,7-3% годовых. Или не может?..

Эксперт нас уверил, что сегодня воспользоваться льготным предложением невозможно, и причина этого заключается в финансировании. К слову, также перебои могут зависеть от государственного курса, Данил Клюков подчеркнул, сейчас власти поддерживают рынок новостроев, при этом сельская ипотека распространяется на разный тип жилищ, в том числе и подержанных.

– Когда правительство дало сигнал о запуске такого проекта, банки подготовили свои программы, частично распределили деньги, но вскоре купить жилье стало нельзя. Дело в том, что с 2020-го года, с момента запуска сельской ипотеки, она все больше напоминает лотерею, когда кто-то успел, а кто-то свой шанс упустил. На сайтах кредиторов уже нет такой опции, но странички сохранились.

И действительно на страничке популярного банка в разделе ипотечных кредитов опция есть, но прием заявок по ней завершен. При этом выдача жилищного займа номинально рассчитывалась на пять лет (с 2020 по 2025 годы). По данным сайта Banki.ru, сегодня лишь один банк готов рассмотреть заявки на получение кредита.

Отметим, что в 2021 году из федерального бюджета на сельскую ипотеку выделили около 4 миллиардов рублей. В 2020-го – 1,5 миллиарда. Речь идет о поддержке всей сельской местности по России. По прогнозам Минсельхоза, данная мера улучшит жилищные условия более 5,5 тысяч человек.

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