Неукротимый Акелла и покладистая Ария: фонд помощи животным «Умка» отметил День рождения во Владивостоке

Праздник развернулся у ТРК «Калина Молл». Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Воспитанные и дружелюбные, статные и красивые – такими представили себя приморские животные на праздновании дня рождения «Умки». Некоторые даже пожали лапой руки прохожим. Мероприятие прошло в минувшие выходные, 23 июля. На площадке ТРК «Калина молл» владивостокцы смогли познакомиться с бездомными животными, за которыми присматривает фонд, а также забрать понравившихся в семью.

– Впервые мы отмечаем день рождения «Умки» на площадке «Калины Молл». Мы привезли сюда собак двумя партиями. Так что сегодня все желающие могут познакомиться с нашими подопечными, поиграть и погладить их, сделать памятную фотографию, – рассказала Екатерина Кириллова, директор благотворительной организации «Умка».

На площадке перед входом в торговый центр расположились синие шатры с сувенирными лавками и местами, где можно было обменять собачью одежду и амуницию. Также для пожертвований на территории мероприятия и внутри «Калины Молл» стояли специальные баночки. Для четвероногих организовали пространство для отдыха. С мягким покрытием, кормом и водой. Рядом установили фотозону. Более того, приехали и бывшие подопечные фонда.

Подопечные «Умки» остались довольны. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

– С 23 февраля мы не расстаемся с Кнопой. Я увидела объявление в социальных сетях о том, что маленькой и очень худенькой собачке нужна помощь. Весила она тогда 5 килограммов. Решила помочь, почему нет. Я уже несколько лет занимаюсь волонтерством. Приезжаю и помогаю животным, чем могу. Затем взяла Кнопу домой, и она осталась у меня навсегда. Сейчас я продолжаю приезжать на выходных в приют. На передержку пока никого больше не беру, боюсь, что тогда всех оставлю себе, – поделилась историей знакомства со своим питомцем Виктория, волонтер «Умки».

Однако не у всех любителей животных есть возможность взять пушистого друга к себе. У кого-то аллергия, неподходящие условия для проживания питомца и другие разные причины. В таком случае организаторы «Умки» предложили программу опекунства. В нее входит: посещение питомца, внос ежемесячной финансовой помощи в размере 2000 рублей и материальная помощь во время посещений. Это игрушки, корм, ветеринарные препараты.

Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

– Мы часто приезжаем в приют. Мы – опекуны двух замечательных собак – Акеллы и Арии. Пока у нас нет возможности взять их к себе, потому что у дома нас ждет возрастной пес, который не примет ни одну собаку. В перспективе хотелось бы еще питомцев. Но это будет, когда мы построим дом, – рассказали Дмитрий и Людмила, опекуны Акеллы и Арии.

Для маленьких гостей праздника оформили зону с аквагриммом и мастер-классами. А также у них была возможность познакомиться с неудержимыми аниматорами в костюмах единорога и Русалочки

Мероприятие оказалось не только интересным и веселым, но и познавательным. Кинолог Екатерина Майорова напомнила хозяевам четвероногих о том, как уберечь питомца от летней жары. Важно не забывать часто поить любимца водой, оберегать его от палящего солнца в тени, а также не стричь его без нужды. После эколог Мария Нусс поделилась пятью шагами к экологическому образу жизни.

Завершился праздник концертом, где своим творчеством с гостями поделились владивостокские музыкальные группы: Altum Volta, Monotauk, hehehe и «Облепиха».

Цель мероприятия не только отпраздновать знаменательную дату, но и напомнить жителям Владивостока о проблеме «бездомышей». Сейчас их становится все больше. Нападки стаи бродячих псов – частое явление для Приморья. Животные нуждаются в помощи людей. Для отлова и поиска собак создали чат-бота. Теперь можно сообщить о стае бездомных псов, написав в него, с указанием контактов, города и адреса. Также с 1 июня в Приморье введена обязанность о маркировке собак.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд «Умка» существует более восьми лет – сейчас это известная на все Приморье организация. Существует за счет пожертвований. Принимает участие в конкурсах грантов и субсидий.

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