Приморье в течение 2 лет получит еще 6 миллиардов рублей за счет курильщиков и пьющих

Законодатели подсчитали краевые деньги. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На очередном июльском заседании Заксобрания Приморского края председатель краевого правительства Вера Щербина зачитала доклад о перераспределении краевого бюджета. Новую корректировку депутаты одобрили без вопросов: ожидается, что региону перераспределят деньги (включая акцизы [косвенный налог на табак, вино, достигает половины цены товара - прим.]) на более чем 6 миллиардов рублей. Поступление запланировано на период 2023-2024 годы, следует из протокола заседания. Краевое правительство получит еще 200 миллионов рублей на «антисанкционный» резервный фонд. Сейчас он близок к нулю.

Отметим, что в 2022 году получено еще 378,3 миллиона рублей. На год бюджет следующий: 174 миллиардов рублей доходов, 189,7 миллиарда расходов, дефицит останется на том же уровне. К слову, в июне законодатели перераспределили еще 1,2 миллиарда рублей. Увеличение за счет акцизов будет позже:

– В текущем году мы получили 378,3 миллиона рублей, предлагаем их узаконить. <...> В 2023 году очень существенное увеличение на 2,3 миллиарда рублей, в 2024 году – на 4,2 миллиарда рублей. И основное – это акцизы, которые мы уточняем по предложению федерального казначейства. Они собираются в Смоленском казначействе и перераспределяются по всей России, – заявила Вера Щербина.

Агентству по туризму выделят еще 185,5 миллиона рублей на развитие инфраструктуры, краевому минспорта – почти 50 миллионов на закупку умных площадок. Для министерства ЖКХ выделили еще 151,9 миллиона рублей. Стоит отметить, 129 миллионов из них пойдут на благоустройство и освещение Арсеньева из-за юбилея города.

Заработную плату госслужащим вновь повысят из-за увеличения МРОТ. Выделены 990 миллионов рублей (более 237 миллионов – краевым бюджетникам). Еще почти 600 миллионов рублей получит минтруда для реализации компенсаций и выплат ветеранам труда. Это сумма, которой ведомству не достает по плану.

– Министерство труда и социальной политики получает скромные 8,4 миллиона на счет грантов фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сумма хоть и незначительная, но все-таки привлечение грантов пополняет наши доходы и расходы, – уточнила Вера Щербина.

На военно-патриотическое воспитание выделят еще 61 миллион, а сверху на те же цели получит еще 36,8 миллиона рублей департамент внутренней политики края. Это субсидии ДОСААФ на военно-патриотические задачи.

Указ президента по МРОТу поглотил деньги на повышение оплаты труда, поэтому уменьшены на 1,2 миллиарда рублей у министерства финансов на заработную плату. У министерства образования забрали 347 миллионов рублей на строительство школ в Уссурийске и селе Рощино – расходы перенесены на следующий год. Из денег минтранса перераспределили 136 миллионов рублей.

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