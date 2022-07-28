Военные летчики показали приморским юнармейцам легендарные боевые машины

Юнармейцы прибыли в пункт расположения авиационного полка. Фото: пресс-служба военного СУ СК РФ по Тихоокеанскому флоту

Сотрудники военного СУ СК по Тихоокеанскому флоту и СК по гарнизону Залив Стрелок организовали встречу с учениками из поселка Ливадии (Находкинский городской округ). Школу №26 выбрали неспроста: там много учащихся из движения «Юнармия», которые участвуют в патриотических мероприятиях и акциях в поддержку российской армии, чествуют ветеранов. За время встречи школьникам успели показать лучшие боевые машины авиации, рассказать истории об отечественных летчиках и накормить в офицерской столовой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фото: пресс-служба военного СУ СК РФ по Тихоокеанскому флоту

Военные следователи прибыли с ребятами на территорию 22 гвардейского истребительного авиационного полка, расположенного в поселке Угловая Надеждиного района Приморского края. Детям показали современные военные самолеты и экипировку. Юнармейцы получили уникальную возможность лично пообщаться с пилотами, узнать много интересного об искусстве управления боевыми самолетами.

Фото: пресс-служба военного СУ СК РФ по Тихоокеанскому флоту

Школьники смогли побывать в крылатых машинах СУ-34 и МИГ-29, точнее, в специально оборудованных тренажерах. Они полностью имитируют кабину легендарных аппаратов. Каждый из ребят под руководством опытных инструкторов смог по-настоящему ощутить себя военным летчиком, проверить на практике сможет ли он взлететь, сделать в небе фигуру высшего пилотажа, посадить самолет или выйти победителем из воздушного боя.

Фото: пресс-служба военного СУ СК РФ по Тихоокеанскому флоту

Как отметили в пресс-службе военного СК по ТОФ, служащие накормили ребят как боевых товарищей – в офицерской столовой.

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