В Приморье сухогруз с экипажем сел на мель

На борту судна находилось 11 человек. ФОТО: MarineTraffic

Сухогруз «Нарва» сел на мель в Лазовском районе Приморья. На борту судна находилось 11 человек. Дальневосточная транспортная прокуратура занялась проверкой происшествия. Уже принимаются меры по снятию сухогруза с мели.

Известно, что «Нарва» попала в западню в районе бухты Преображение Японского моря. В структуре органов отметили, что сейчас проводится проверка по соблюдению законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель судна. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов в результате не обнаружено.

– При выявлении нарушений действующего законодательства прокуратурой будут приняты меры к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц, – добавили в ведомстве.

Оператор судна ООО «Си-Виктори», порт приписки Владивосток. NARVA – судно для генеральных грузов, построенное в 1970 году (52 года назад). Ходит под флагом России. Его грузоподъемность составляет 2649 тонн. Текущая осадка составляет 3,8 метра. Его общая длина составляет 95 метров, а ширина – 13,22 метра.

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