Во Владивостоке стартовали Игры «Дети Азии» с участием спортсменов «Восточного Порта»

Фото: АО «Восточный Порт»

В столице Дальневосточного федерального округа состоялось торжественное открытие VII Международных спортивных игр «Дети Азии». В масштабных паназиатских соревнованиях принимают участие 1355 атлетов из 12 стран, включая лучших спортсменов России и Приморского края. Вплоть до 8 августа в 19 видах спорта (боксе, легкой атлетике, самбо, тхэквондо, баскетболе, мини-футболе, художественной гимнастике и других) будет разыграно 273 комплекта наград. Одним из спонсоров, а также участником соревнований выступила компания АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной закрытой перевалке угольной продукции.

Фото: АО «Восточный Порт»

Игры стартовали с грандиозного шоу. На церемонии открытия тысячи зрителей в огромном зале концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» приветствовали известные политики, звезды спорта, по телетрансляции космонавты МКС, а также непосредственно команды-участницы, судьи и волонтеры молодежных соревнований. Парад открытия продолжила обширная театрализованная программа.

Фото: АО «Восточный Порт»

Стоит отметить, что в числе двух сотен сильнейших атлетов хозяйки Игр – сборной Приморского края – Находкинский городской округ на «Детях Азии» представляют трое спортсменов команды по тхэквондо АО «Восточный Порт» – «Восточник». Почетного права выступить на Играх «Дети Азии», пройдя квалификационный отбор, добились юные мастера тхэквондо, имеющие за плечами по 10-12 лет тренировок в составе «Восточника», опыт выступлений и победы на международных соревнованиях в Китае, Республике Корея и в российском Санкт-Петербурге, – Илья Альмакеев, Ольга Ковальчук (оба – кандидаты в мастера спорта) и Виктория Русских. Тхэквондисты занимаются под руководством Владимира Кима – титулованного и бессменного тренера «Восточника» на протяжении вот уже более 30 лет. И Ольга, и Илья, и Виктория единодушны в одном: участие в Играх «Дети Азии» – это престижно, это ответственно и это память на всю жизнь.

Желаем нашим ребятам интересных соперников и, конечно же, отличных результатов в предстоящих поединках!

Фото: АО «Восточный Порт»

Поддержка профессионального и любительского спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Спортсмены предприятия бесплатно тренируются в собственном спорткомплексе «Восточник», который оснащен самым современным оборудованием и спортинвентарем. Вместе с тем «Восточный Порт» помогает не только спортсменам и своим сотрудникам. В рамках работы Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» и реализации одной из 12 программ социального развития «Спорт» стивидорная компания оказывает помощь развитию молодежного спорта, а также физкультурно-оздоровительного движения в Находкинском городском округе.

Фото: АО «Восточный Порт»

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