Парад флагов и похищение русалок: как прошло открытие главных спортивных соревнований 2022 года в Приморье

Артисты цирка Гии Эрадзе. Фото: Милана СОКОЛ

Зрелищным концертом отметили во Владивостоке открытие VII Международных игр «Дети Азии». Мероприятие состоялось в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». На улице собрались несколько тысяч жителей и гостей приморской столицы в ожидании, когда же их пустят внутрь насладиться выступлением. И вот долгожданный момент – двери распахнулись, и зрители заняли свои места. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, как же прошло это масштабное событие.

На улице собралась целая толпа. Фото: Милана СОКОЛ

Но на трибунах людей еще больше! Фото: Милана СОКОЛ

– На спортивной площадке будут неподдельные эмоции, полное отсутствие компромиссов в хорошем смысле. Там будут слезы разочарования и слезы радости для победителей. Наша общая задача, чтобы у ребенка была перспектива состояться, в первую очередь по олимпийским дисциплинам, – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Фото: Милана СОКОЛ

Открытие началось с большого парада флагов, и первым вынесли символ Российской Федерации. Олимпийские чемпионы и медалисты пронесли триколор вокруг трибун. В сопровождении маскотов спортивных соревнований «Дети Азии» тигра Сафа и леопарда Уссури команды-участники из разных стран продемонстрировали свои национальные знамена: Армения, Афганистан, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Монголия, Пакистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан. Также были спортсмены из других регионов России: Башкортостан, Дальневосточный федеральный округ, Москва, Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ, Татарстан, Уральский федеральный округ. Так как масштабное мероприятие проходит в Приморье, край представил две сборные.

Мероприятие началось с парада флагов. Фото: Милана СОКОЛ

Команды-участники разных стран представили свои национальные символы. Фото: Милана СОКОЛ

На игры пришли и представители регионов России. Фото: Милана СОКОЛ

На трибунах был настоящий ажиотаж. Все громко аплодировали и свистели, а ведь это только начало. Волонтеры тоже не стояли просто так и танцевали. После парада флагов на сцене выступили российский битбоксер и композитор Вахтанг Каландадзе и популярная певица Анет Сай.

И куда же без главных талисманов игр! Фото: Милана СОКОЛ

Российский битбоксер и композитор Вахтанг Каландадзе. Фото: Милана СОКОЛ

Помощник президента РФ, секретарь государственного совета Игорь Левитин зачитал обращение президента Российской Федерации Владимира Путина , а старт открытию игр дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Это грандиозное спортивное, культурное событие играет огромное значение для всех россиян, миллионов жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно преследует самые благородные цели: развитие детско-юношеского спорта, популяризацию идеи олимпийского движения, укрепление дружбы между народами. В Приморье на Игры приехали около 1,5 тысяч юных спортсменов. Для многих это важнейший шаг в их спортивной карьере, прямой путь к олимпийским пьедесталам. Пожелаем им спортивного мастерства, удачи и заслуженных спортивных наград.

Губернатор Приморья объявил начало спортивных соревнований. Фото: Милана СОКОЛ

Спортсмены получили необычное приветствие за пределами нашей планет от космонавтов международной космической станции.

– Благодаря силе воли, полной отдачи, ежедневным тренировка и стремлению побеждать вы уже добились успеха в выбранном вами виде спорта. «Дети Азии» – первая ступенька на пути к олимпийским победам. Выступая на международных играх вы в первую очередь представляете свою великую страну. Будьте азартными, точными и уверенными в своих действиях. Помните, чем вас учили мудрые наставники, – рассказал космонавт Денис Матвеев.

Спортсменам пожелали здоровья, уверенности, веры в себя и новых рекордов.

После приветствий началось настоящее красочное шоу. В пестрящих яркими цветами костюмах творческие коллективы не только Приморья, но и других стран и регионов России показали зрителям свои танцевальные и музыкальные таланты. Гости в живую услышали, как звучит варган и посмотрели на шаманское выступление с барабанами.

Все же жемчужиной всего мероприятия можно смело назвать выступление артистов цирка Гии Эрадзе. В небольшом прозрачном бассейне с водой резвились девушки в красивых костюмах. У многих перехватило дыхание, когда корабль, подвешенный под потолком, опустился и похитил «русалок» в свои сети. Артистки поднялись вверх и показали свои акробатические умения. Страшно было смотреть, как они крутились в воздухе и вниз головой. Все это время на земле рядом с ними танцевали другие циркачи в неоновых нарядах медуз, рыб и морских звезд.

Цирковое выступление поразило многих зрителей. Фото: Милана СОКОЛ

Закончилось масштабное мероприятие зажжением чаши огня. Факел спортивных игр посетил 32 муниципалитета Приморья и наконец осветил его столицу. А после церемонии вновь выступили творческие коллективы.

Кульминация шоу - зажжение чаши огня. Фото: Милана СОКОЛ

После зажжения чаши творческие коллективы показали танцы. Фото: Милана СОКОЛ

Также на сцене выступили певица Анет Сай, реппер ST, чемпион мира по битбоксу Вахтанг. Фото: Милана СОКОЛ

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