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Владивосток29 июля 2022 6:00

Парад флагов и похищение русалок: как прошло открытие главных спортивных соревнований 2022 года в Приморье

Масштабным концертом во Владивостоке дали старт VII Международным играм «Дети Азии»
Анастасия АЛЯМКИНА
Артисты цирка Гии Эрадзе.

Артисты цирка Гии Эрадзе.

Фото: Милана СОКОЛ

Зрелищным концертом отметили во Владивостоке открытие VII Международных игр «Дети Азии». Мероприятие состоялось в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». На улице собрались несколько тысяч жителей и гостей приморской столицы в ожидании, когда же их пустят внутрь насладиться выступлением. И вот долгожданный момент – двери распахнулись, и зрители заняли свои места. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, как же прошло это масштабное событие.

На улице собралась целая толпа.

На улице собралась целая толпа.

Фото: Милана СОКОЛ

Но на трибунах людей еще больше!

Но на трибунах людей еще больше!

Фото: Милана СОКОЛ

– На спортивной площадке будут неподдельные эмоции, полное отсутствие компромиссов в хорошем смысле. Там будут слезы разочарования и слезы радости для победителей. Наша общая задача, чтобы у ребенка была перспектива состояться, в первую очередь по олимпийским дисциплинам, – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Фото: Милана СОКОЛ

Открытие началось с большого парада флагов, и первым вынесли символ Российской Федерации. Олимпийские чемпионы и медалисты пронесли триколор вокруг трибун. В сопровождении маскотов спортивных соревнований «Дети Азии» тигра Сафа и леопарда Уссури команды-участники из разных стран продемонстрировали свои национальные знамена: Армения, Афганистан, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Монголия, Пакистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан. Также были спортсмены из других регионов России: Башкортостан, Дальневосточный федеральный округ, Москва, Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ, Татарстан, Уральский федеральный округ. Так как масштабное мероприятие проходит в Приморье, край представил две сборные.

Мероприятие началось с парада флагов.

Мероприятие началось с парада флагов.

Фото: Милана СОКОЛ

Команды-участники разных стран представили свои национальные символы.

Команды-участники разных стран представили свои национальные символы.

Фото: Милана СОКОЛ

На игры пришли и представители регионов России.

На игры пришли и представители регионов России.

Фото: Милана СОКОЛ

На трибунах был настоящий ажиотаж. Все громко аплодировали и свистели, а ведь это только начало. Волонтеры тоже не стояли просто так и танцевали. После парада флагов на сцене выступили российский битбоксер и композитор Вахтанг Каландадзе и популярная певица Анет Сай.

И куда же без главных талисманов игр!

И куда же без главных талисманов игр!

Фото: Милана СОКОЛ

Российский битбоксер и композитор Вахтанг Каландадзе.

Российский битбоксер и композитор Вахтанг Каландадзе.

Фото: Милана СОКОЛ

Помощник президента РФ, секретарь государственного совета Игорь Левитин зачитал обращение президента Российской Федерации Владимира Путина , а старт открытию игр дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Это грандиозное спортивное, культурное событие играет огромное значение для всех россиян, миллионов жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно преследует самые благородные цели: развитие детско-юношеского спорта, популяризацию идеи олимпийского движения, укрепление дружбы между народами. В Приморье на Игры приехали около 1,5 тысяч юных спортсменов. Для многих это важнейший шаг в их спортивной карьере, прямой путь к олимпийским пьедесталам. Пожелаем им спортивного мастерства, удачи и заслуженных спортивных наград.

Губернатор Приморья объявил начало спортивных соревнований.

Губернатор Приморья объявил начало спортивных соревнований.

Фото: Милана СОКОЛ

Спортсмены получили необычное приветствие за пределами нашей планет от космонавтов международной космической станции.

– Благодаря силе воли, полной отдачи, ежедневным тренировка и стремлению побеждать вы уже добились успеха в выбранном вами виде спорта. «Дети Азии» – первая ступенька на пути к олимпийским победам. Выступая на международных играх вы в первую очередь представляете свою великую страну. Будьте азартными, точными и уверенными в своих действиях. Помните, чем вас учили мудрые наставники, – рассказал космонавт Денис Матвеев.

Спортсменам пожелали здоровья, уверенности, веры в себя и новых рекордов.

После приветствий началось настоящее красочное шоу. В пестрящих яркими цветами костюмах творческие коллективы не только Приморья, но и других стран и регионов России показали зрителям свои танцевальные и музыкальные таланты. Гости в живую услышали, как звучит варган и посмотрели на шаманское выступление с барабанами.

Все же жемчужиной всего мероприятия можно смело назвать выступление артистов цирка Гии Эрадзе. В небольшом прозрачном бассейне с водой резвились девушки в красивых костюмах. У многих перехватило дыхание, когда корабль, подвешенный под потолком, опустился и похитил «русалок» в свои сети. Артистки поднялись вверх и показали свои акробатические умения. Страшно было смотреть, как они крутились в воздухе и вниз головой. Все это время на земле рядом с ними танцевали другие циркачи в неоновых нарядах медуз, рыб и морских звезд.

Цирковое выступление поразило многих зрителей.

Цирковое выступление поразило многих зрителей.

Фото: Милана СОКОЛ

Закончилось масштабное мероприятие зажжением чаши огня. Факел спортивных игр посетил 32 муниципалитета Приморья и наконец осветил его столицу. А после церемонии вновь выступили творческие коллективы.

Кульминация шоу - зажжение чаши огня.

Кульминация шоу - зажжение чаши огня.

Фото: Милана СОКОЛ

После зажжения чаши творческие коллективы показали танцы.

После зажжения чаши творческие коллективы показали танцы.

Фото: Милана СОКОЛ

Также на сцене выступили певица Анет Сай, реппер ST, чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Также на сцене выступили певица Анет Сай, реппер ST, чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Фото: Милана СОКОЛ

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