Разведение моллюсков. Фото: пресс-служба ВНИРО

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) продолжают разрабатывать методики, чтобы разводить промысловые моллюски в Научно-производственном центре аквакультуры на острове Попова в Приморье. Культивировать будут рудитапис, в народе известный как петушок, а также анадару. Последний примечателен тем, что производит гемоглобин, уточнили в пресс-службе ВНИРО.

Полученные личинки рудитаписа через несколько недель осядут на подготовленный субстрат [воссозданное место обитания - прим.]. Уже осенью молодь, вероятно, получится высадить в море для успешного продолжения эксперимента. Как рассказали во ВНИРО, рудитапис распространен в акватории от Филлипинских островов до южной части Охотского моря. Встречается и у берегов Приморья. Однако в России его практически не культивируют: этим занимаются в странах Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

Моллюск анадара примечателен тем, что обладает кровеносной системой и содержит легкоусвояемый гемоглобин. В природе анадара выбрала специфичную среду обитания – илистые грунты, где она образует одновидовые скопления. Из-за этого анадары практически нет в Приморье. По подсчетам ученых, больше половины мест, где мог бы размножаться моллюск, заняты рыбоводными участками и их буферными зонами. В Уссурийском заливе охранные зоны занимают до 80% промысловых скоплений этого лакомства. Специалисты отмечают: продукт востребован, вот только это не самый простой и популярный гидробионт на международном рынке. Оба моллюска не столь дорогие, как трепанг и гребешок, поэтому интерес к ним растет.

Как обозначили во ВНИРО, ученые из Приморья ведут работы с перспективными гидробионтами – бурыми водорослями, трепангом и устрицами. Спрос на трепанг стабилен – как минимум в дружественном Китае. Из-за особенностей языка в Поднебесной и в России его также называют «морской женьшень». К слову, у ламинарии у ундарии дела тоже идут хорошо: за 7-8 месяцев более 20 тонн водорослей вырастили на предприятиях благодаря рассаде, полученной в центре марикультуры на Попова. В природе этот цикл мог бы занять 2 года.

СПРАВКА «КП»

ТИНРО – самый большой филиал ВНИРО, который скоро отметит 100 лет со дня образования (в 2025 году). Благодаря своим достижениям, институт хорошо известен и уважаем научным сообществом страны и мира. Сегодня ТИНРО участвует в реализации обязательств России по межправительственным соглашениям и конвенциям, активно работает во всех международных организациях по рыболовству в северной части Тихого океана.

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