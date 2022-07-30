Краб за три миллиона: недобросовестный мужчина хотел подкупить камчатских полицейских из-за четырех тонн мяса

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловском-Камчатском завели уголовное дело на уроженца Красноярска по части 5 статьи 291 УК РФ. Его подозревают в даче крупной взятки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

По версии следствия, вечером, 26 июля, находясь в своем автомобиле мужчина передал 500 тысяч рублей сотруднику управления уголовного розыска краевого УМВД России, а также начальнику территориального отдела пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Деньги он положил в карман куртки полицейского и это была только часть взятки – в общей сложности он хотел дать 3 миллиона.

Подозреваемый думал, что за это ему вернут больше 4 тонн мяса краба, которое изъяли. Однако сотрудники полиции не повелись на деньги и рассказали обо все руководству.

В итоге за дачу взятки в особо крупном размере мужчину задержали и завели на него уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ. Теперь ему грозит либо штраф в размере от 2 до 4 миллионов, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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