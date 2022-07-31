Подсвеченные боевые корабли ТОФ смогут увидеть жители Владивостока вечером в День ВМФ

Репетиция с оборудованным светом прошла накануне, 30 июля. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Во Владивостоке накануне, 30 июля, состоялась генеральная репетиция парада кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-морского флот. «Комсомольская правда – Владивосток» побывала на мероприятии, а наш фотограф запечатлел уникальные кадры подсвеченных кораблей. Вечером в воскресенье, 31 июля, эту красоту смогут наблюдать все жители дальневосточной столицы. О том, что ждет жителей и как прошел парад в честь Дня ВМФ – в этом материале.

Корветы и фрегаты снова включат диоды вечером 31 июля. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Праздничная иллюминация во Владивостоке загорится вечером. Световое представление тестируют третий день. Отметим, что для столицы Приморья иллюминацию в День ВМФ оборудуют уже третий год.

Владивостокцы смогут поглазеть на боевые машины с Корабельной набережной. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Как же прошел утренний парад? Катер командующего ТОФ, адмирала Сергея Авакянца «Ураган» прошел вдоль парадного строя кораблей в Золотом Роге. Среди них фрегат «Маршал Шапошников» - флагман линии, за ним корвет «Совершенный», ракетный катер Р-261, базовый тральщик «БТ-100» и дизель-электрическая подводная лодка «Усть-Большерецк».

Парад утром 31 июля. Корабли выстроились в линию. Фото: пресс-служба ТОФ

Адмирал поприветствовал выстроившиеся на палубах экипажи. Военные моряки кричали троекратное «Ура!» в ответ. Поздравил военнослужащих и Олег Кожемяко, губернатор Приморья. Владивостокцы весь день гуляли по городу в бескозырках и тельняшках.

Утренний парад провел адмирал ТОФ Сергей Авакянц. Фото: пресс-служба ТОФ

Напомним, планируемый масштабный концерт, к сожалению, отменен, так что программа вышла более скудной, чем в прошлые годы. Праздник для военнослужащих пройдет в закрытом формате. Тем не менее владивостокцы смогут увидеть праздничный салют, который запустят из артиллерийской батареи на мысе Боброва, 31 июля в 22:00.

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