В Приморской картинной галерее покажут Мадонну Лоренцо Лотто XVI века

Двери выставки открыты с 6 августа по 2 октября. Фото: принтскрин видео.

Приморская государственная картинная галерея представит жителям края шедевр Лоренцо Лотто «Мадонна делле Грацие» из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозицию дополнят 12 печатных гравюр XIX столетия с известных произведений Рафаэля Санти и других итальянских мастеров из Ценного библиотечного фонда Нижегородского государственного художественного музея.

Историю этого шедевра «КП» рассказала Наталья Левандская, заместитель директора Приморской картинной галереи по научной работе и куратор выставки. По ее словам, в родной Венеции Лоренцо Лотто проработал недолго. Большую часть своих произведений художник написал в других городах Италии, например, в Марке. В 1509 году по приглашению папы Юлия II работал в Ватикане рядом с Рафаэлем и Перуджино. Спустя много лет мастер снова вернулся в Венецию. Там, в 1542-м, родилась картина «Мадонна делле Грацие». Лотто посвятил ее племяннице Лукреции, которая отправлялась в монастырь.

О том, что у Лотто была такая картина, стало известно в конце XIX века, когда адвокат Пьетро Джануицци нашёл книгу расходов художника, где она упоминалась не раз. Но где сама картина, никто не знал.

Между тем, в Эрмитаже с 1933 года хранилась «неопознанная» работа венецианской школы, написанная маслом на дереве, с изображением мадонны с младенцем на глухом фоне, со следами поздних записей. Ведущий научный сотрудник Эрмитажа Ирина Артемьева сначала предположила, что это та самая «Мадонна делле Грацие», а потом с помощью реставраторов доказала точность своего предположения.

Узнать подробности этой детективной истории, увидеть возрожденный шедевр венецианского мастера XVI века можно будет с 6 августа по 2 октября в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи.

Это главный подарок зрителям к «Дням Эрмитажа во Владивостоке-2022», которые пройдут с 27 сентября по 2 октября. Организаторы отмечают, что проект продолжит итальянскую тему, открытую в 2019 году выставкой «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли из галерей Уффици (Флоренция) и продолженную в 2021-м городскими пейзажами XVIII века на выставке «Под небом Венеции» из коллекции банков Интеза Санпаоло.

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