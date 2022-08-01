Своп, фудшеринг, раздельный сбор: что это и нужны ли Приморью новые экотренды

Мусоросортировочный комплекс. Иллюстрация из архива КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Приморья пройдут две акции для избавления от мусора. Организатором на этот раз выступает экологическое движение «РазДельный Сбор – Владивосток». В этом году проект получил финансовую поддержку Управления по делам молодежи. В рамках Премии «Молодежная инициатива» волонтерское движение сможет организовать сразу два пункта приема вторсырья. Мероприятия развернут на Бородинской, 30Б (Пункт Приема Вторсырья) и в Игнатьевском сквере, район Первая Речка. Редакция «КП-Владивосток» решила напомнить о том, для чего был организован раздельный сбор и какая экологическая ситуация в Приморье сейчас.

Как жители Владивостока могут экологично избавиться от мусора

Каждому под силу хоть немного помочь планете очиститься. Экологическое движение «РазДельный Сбор» ежемесячно во Владивостоке проводит акции по разделению мусора и его переработке, сотрудничает с другими движениями, устраивающими свопы и фудшеринги. Однако несмотря на то, что город более-менее оснащен специальными контейнерами для сортировки мусора, 75% жителей отказываются от раздельного сбора из-за того, что таких баков нет в шаговой доступности.

– Акция проводится для того, чтобы дать возможность жителям сдать мусор во вторсырье. У нас достаточно много участников движения, которые на постоянной основе его сортируют. Однако не для всех фракций вторсырья существуют какие-то стационарные пункты, а за счет акции мы обеспечиваем жителям возможность передать все на переработку или благотворительность. Ну и, конечно, мы пытаемся привлечь внимание других жителей, которые ничего об этом не знают, – объясняет Софья Вавилова, координатор волонтерского движения «РазДельный Сбор».

Каждый желающий сможет избавиться от своего мусора, не причиняя вреда окружающей среде. 6 августа впервые во Владивостоке будут работать два пункта приема вторсырья. На утилизацию пойдут контейнеры, тары от соусов, упаковки от сэндвичей, маленькие бутылочки и баночки от косметических средств, пакеты, подложки, стаканчики, карточки (бонусные и скидочные), лекарства, электроника (мелкая), макулатура (без скоб, скрепок), деревянные палочки, пробки, втулки, скорлупа (это пойдет на компост).

– С 2018 года мы организуем акции для населения, чтобы дать возможность сдать вторичное сырье, которое доступно на переработку у нас в крае. Мы решили возобновить эту инициативу, но сделать не просто одну акцию, а сразу две, чтобы те, кто находится ближе к определенному пункту, смогли доехать туда. Дальше мы уже сами транспортируем все на пункт и передаем на переработку, – рассказывает Софья Вавилова.

Своп – это обмен ненужных вещей на нужные. Главным условием такого обмена является состояние вещи, которую вы приносите. Суть в том, чтобы вашу вещь тоже кто-нибудь забрал, и она прослужила этому человеку долгую службу.

Фудшеринг – обмен едой. Всю неиспорченную иду, которую вы собираетесь вынести на помойку, можно принести в специальный пункт фудшеринга, где ее заберут нуждающиеся.

Всего в городе работает 51 пункт по сбору и переработке вторсырья. Для более подробного и расширенного поиска мест рекомендуем пользоваться специальной картой: recyclemap.ru.

Проблемы экологии на Дальнем Востоке

Россия – огромная страна, каждая ее часть может отличаться не только часовым поясом, но и климатом, почвой, растительным и животным мирами. Для Дальнего Востока основные проблемы: вырубка леса, пожары, массовый мор рыбы и других более крупных морских обитателей, открытая перевалка угля, загрязнение водоемов нефтепродуктами, добычу золота, деятельность горнодобывающих предприятий, наводнения, регулярные паводки, землетрясения и сброс производительных отходов в атмосферу. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, во Владивостоке уже закончилось место на свалках, из-за этого был временно введен режим ЧС.

Решением этих проблем активно занимаются представители науки, власти, бизнеса и общественных объединений. Ежегодно во Владивостоке проводятся различные форумы, главной повесткой которых становится экология края.

Не секрет, что эти проблемы – беда, касающаяся всех и каждого. Чтобы бороться, государства разрабатывают собственные решения, Россия – не исключение. Основные экологические проблемы в нашей стране – это не только загрязнение воздуха и вырубка лесов, но и бытовые отходы, загрязнение почв и воды, уничтожение заповедных зон и браконьерство, таяние ледников, что приводит к потопам и гибели огромного количество арктических животных, загрязнение, осушение озера Байкал и так далее.

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