Владивосток встретил день ВДВ автопробегом и митингом

Глава Приморья и мэр Владивостока поздравили десантников с праздником. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 августа вся Россия отмечает День воздушно-десантных войск, и Приморье – не исключение. В честь праздников «Комсомольская правда – Владивосток» публикует поздравления губернатора края Олега Кожемяко и мэра города Константина Шестакова.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ОЛЕГА КОЖЕМЯКО

Как отметил глава Приморья, уже больше 90 лет «крылатая пехота» является гордостью вооруженных сил страны, а служба в ВДВ – одна из самых почетных, ведь войска считаются элитными и способными выполнить любую военную задачу.

Голубые береты продолжают защищать интересы нашей страны, - Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

– Мы благодарны старшему поколению воинов-десантников за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. И гордимся теми, кто прошел закалку в горячих точках современности, в контртеррористических и миротворческих операциях, проявляя профессиональное мастерство, отвагу и взаимовыручку. Голубые береты продолжают защищать интересы нашей страны, на деле подтверждая справедливость легендарного девиза: «Никто, кроме нас». Многие из них, в том числе наши земляки, награждены орденами и медалями, почетными званиями Героя России и Советского Союза.

Желаю всем десантникам крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов в служении Отечеству!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОНСТАНТИНА ШЕСТАКОВА

Мэр Владивостока заявил, что сила воля, особая боевая выдержка и мужество помогает бойцам достигать любых целей.

– Во времена Великой Отечественной войны и на сегодняшний день «голубые береты» продолжают совершать подвиги и остаются элитой вооруженных войск Российской Федерации.

Пусть достаток и процветание никогда не покидают ваш дом, - Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

Ветеранам и действующим военнослужащим Воздушно-десантных войск желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов по всем фронтам. Пусть достаток и процветание никогда не покидают ваш дом, а крепость братства десантников всегда будет оставаться несокрушимой стеной, охраняющей спокойствие жителей нашей страны.

С праздником!

НИКТО КРОМЕ НАС

Во Владивостоке прошли несколько мероприятий, посвященные Дню воздушно-десантных войск. В 9:30 в приморской столице на острове Русский стартовал автопробег «Никто кроме нас». В нем приняли участие виновник торжества, то есть десантники, и жители, которые хотели поздравить военнослужащих. Машины украсили эмблемами ВДВ и символичными флагами зелено-голубого цвета.

Автомобильная колонна остановилась у Парка Победы. Военнослужащие в полосатых тельняшках, военной форме и голубых беретах вместе с жителями Владивостока возложили гвоздики к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Праздничное мероприятие прошло и в Уссурийске. В честь Дня ВДВ наградили участников специальной военной операции на Украине, а также возложили цветы к памятнику генералу армии Василию Маргелову.

Олег Кожемяко наградил десантников-участников спецоперации. Фото: Правительство Приморского края

Десантников 83-й отдельной гвардейской бригады ВДВ поблагодарили за верную службу Родине и пожелали благополучия в семье, воинской удачи и здоровья.

– Сегодня наши воины-десантники героически борются с нацизмом на Украине. Мы верим в мужество и твердость Вооруженных сил России. Правительство края будет делать все, чтобы семьи военнослужащих не остались без внимания, оказывалась помощь близким и родным. Чтобы воины-десантники чувствовали поддержку своих земляков. Так было, есть и будет, – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Десантникам вручили государственные награды за смелость, мужество и отвагу во время выполнения задач спецоперации на Украине. Возложением цветов бойцы почтили память командующего советским воздушно-десантным войском, генерала армии Василия Маргелова.

Церемония возложения цветов памятнику генералу армии Василию Маргелову. Фото: Правительство Приморского края

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