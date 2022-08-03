Народу помогут материально: депутаты ЗС ПК обсудили изменения в местное законодательство

Депутаты обсудили меры поддержки приморцев. Фото: zspk.gov.ru

В Приморье завершилось очередное заседание краевого Законодательного собрания. Внесено несколько изменений в местное законодательство: депутаты обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей, добавили налоговые льготы для предприятий IT и связи, разработали и приняли очередные решения для борьбы с безнадзорными животными (в этом помогут некоммерческие организации за счет субсидий). Всего рассмотрено 58 вопросов – «Комсомолка» собрала для читателей основные изменения.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Зарплаты бюджетникам, развитие туризма и выплаты

Ожидается, что в бюджете региона общая сумма доходов на 2022 год увеличится на 378,3 миллиона рублей. Итого в краевой казне – 174 миллиарда рублей доходов, 189,7 миллиарда расходов, дефицит останется на том же уровне.

– Дополнительные средства предусмотрены на выплату заработной платы работникам краевых учреждений здравоохранения, образования, культуры и других категорий работников бюджетной сферы, – отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Заработную плату госслужащим вновь повысят из-за увеличения МРОТ. На эти цели выделено более 900 миллионов рублей. Порядка 620 миллионов рублей – на социальную поддержку приморским пенсионерам, ветеранам труда и льготным категориям граждан. Агентству по туризму выделят почти 190 миллионов рублей на развитие инфраструктуры, краевому минспорта – почти 60 миллионов на закупку умных спортивных площадок. Стоит отметить, что 129 миллионов рублей пойдут на благоустройство и освещение Арсеньева перед юбилеем города.

Не забудем о героях

36 присутствующих на заседании краевого парламента законодателей единогласно одобрили бесплатные поездки в санаторий раз в три года для участников специальной военной операции, ставших инвалидами I и II групп, а также членам семей погибших. На сертификат могут рассчитывать и сотрудники силовых ведомств, и добровольцы, ставшие инвалидами из-за ранений, полученных на территории Украины, ДНР и ЛНР. Как отметил Игорь Черемис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, изменения расширят поддержку участников спецоперации, в бюджете на это предусмотрено больше 50 миллионов рублей.

Право отдохнуть в санаториях будет у членов семей погибших при исполнении боевого долга, мера распространяется на родителей, несовершеннолетних детей, вдов и вдовцов, на студентов-очников до 23 лет. Сертификаты будут выдавать по заявлению раз в три года.

В холоде не останемся

На заседании изменили два законопроекта, касающихся подготовки к отопительному сезону. Как сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, появилось больше возможностей для заготовки древесины в государственных и муниципальных нуждах на основании договоров. Заниматься этим теперь могут юридические лица и предприниматели после конкурсных аукционов. Население обеспечат дровами.

Более того, еще 300 миллионов рублей получат теплоснабжающие организации из-за роста цен на уголь. Депутаты поддержали решение о предоставлении дополнительных средств. В начале прошлого отопительного сезона, компании несли убытки, поэтому рост цен на топливо не был заложен в тариф.

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