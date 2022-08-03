67 интерпретаций приморской тайги: какой ее видят творцы Дальнего Востока?

ФОТО: Елизавета Хрущева

Четвертый краевой фестиваль «Грани творчества» прошел во Владивостоке. В этот теплый летний день на Спортивной набережной собрались мастера из Приморского и Хабаровского краев, чтобы продемонстрировать свои таланты и умения в декоративно-прикладном и исполнительском искусстве. Их работы объединили любовь к Родине.

ФОТО: Елизавета Хрущева

Кто и что умеет?

В этом году фестиваль посвящен приморской тайге. Собственно, в этом направлении таланты Дальнего Востока создали свои изделия, которые затем представили жюри конкурса. Здесь собрались все, кто умеет вязать, лепить из глины, мастерить из шкуры, меха или дерева, создавать картины из подручных средств и многое другое. Ремесленники также представили свои лучшие работы. Так что гости мероприятия могли приобрести понравившееся изделие.

– Прелесть этого события заключается в том, что каждый ремесленник работает в разных техниках. Если говорить об оценочной системе, то мы всегда рады новизне в выполнении той или иной работы. Также приветствуются и старые техники, которые использовали еще в древности наши предки. Всего 14 номинаций. В каждой есть один победитель, – рассказала член жюри и по совместительству член союза российских писателей Наталья Тумко.

ФОТО: Елизавета Хрущева

Участников с каждым годом становится все больше. В этом году 67 человек с разных уголков Дальнего Востока поучаствовали в конкурсе, в прошлом - 40 мастеров. Оценить навыки каждого из них и проследить за честной работой стало еще сложнее

– Рукодельники должны с нуля сделать свою работу. Но шесть часов слишком много, поэтому у участников появляется возможность обмануть жюри. Например, они могут достать свои заготовки, которые сделали заранее, и продолжить работу с ними, – рассказал один из организаторов фестиваля Денис Карепанов. – В этот раз мы добавили пункт в положение о том, что если участник будет замечен в, так скажем, «нечестном деле», то его дисквалифицируют без объяснения причины.

Умельцы-таланты

Среди участников нашлось много необычных талантов. Например, мастерская светского церковного шитья. Руководитель этой организации Жанна Славянская рассказала об особенностях творчества коллектива.

– Нашему коллективу уже четыре года. Сегодня мы представляем коллекцию «Железнодорожный вокзал». По мотивам этой темы мы подобрали соответствующую цветовую гамму, изразцы и приложили на золотое шитье, украсив этим фартуки. Этот элемент одежды присущ русскому стилю. Поэтому наш выбор пал именно на фартук. Взяли его фасон за основу. Также мы изготавливаем серьезные работы для церкви. Уже вторую плащаницу Пресвятой Богородицы пошили для Храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери. С 28 августа она начнет служить в храме.

ФОТО: Елизавета Хрущева

– Я представляю художественную современную вышивку. Она представлена в технике коллажа. Я использую для создания картин ткань, нити, акварель. Раньше работала 23 года в сфере таможенного оформления. А теперь я посвящаю все свое время творчеству, – поделилась своей необычной историей еще одна участница фестиваля Светлана Науменко.

В 19:00 на сцене объявили победителей в 14 номинациях. Их наградили дипломами.

– Декоративное и народное творчество – это не музейный экспонат. Это то, что создают люди, вдохновляясь и проникаясь традициями территории, на которой они живут. Сейчас люди занимаются таким творчеством, потому что душа требует. Как это делали в древности. Эти декоративные работы созданы для создания комфорта, для того, чтобы мир был красивым вокруг тебя, – поделилась член жюри, директор департамента искусств и дизайна ДВФУ Федоровсксая Наталья.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о фестивале «Грани творчества». В 2019 году впервые выбрали «народного мастера». Мероприятие организовали и в 2020, и в 2021 году.

ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

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Приморские мастера декоративных искусств блеснут гранями творчества

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