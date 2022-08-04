О нем узнает весь мир: Пятнистый хищник с «Земли леопарда» украсил лимитированную серию открыток

В каждом уголке планеты полюбуются дальневосточным леопардом Leo12М по имени Тайфун. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщество посткроссеров Владивостока и Приморского края выпустило лимитированную серию открыток с изображением дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда». Редкие открытки с не менее редкой кошкой отправят адресатам по всему миру, чтобы рассказать об уникальном звере и об успешной работе по его сохранению.

Посткроссинг (POSTCROSSING) – это международный проект по обмену открытками, в который вовлечено 802 тысячи человек из 207-ми стран. Презентация новой открытки состоялась в Туристско-информационном центре Приморского края. Это событие стало очередным мероприятием в рамках празднования 10-летия нацпарка, а новая открытка – подарком организации от посткроссеров Приморья по случаю юбилея.

После встречи и подписания открыток весточка о дальневосточном леопарде разлетится на 300 адресов по всему миру. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В каждом уголке планеты полюбуются дальневосточным леопардом Leo12М по имени Тайфун. Хищник нежится в лучах теплого мартовского солнца, сливаясь с желто-рыжим весенним пейзажем приморской тайги. Снимок получили при помощи фотоловушки отделом науки нацпарка «Земля леопарда».

– По фото видно, что зверь чувствует себя спокойно, и в этом заслуга сотрудников «Земли леопарда», которые сумели создать безопасные условия существования этой удивительно красивой редчайшей кошке нашей планеты. За 10 лет популяция дальневосточного леопарда увеличилась втрое, не считая малышей. Мы любим наш край, его природу. Не могли пройти мимо такого важного события, как 10-летие уникальной организации, призванной защищать краснокнижную дикую кошку – гордость нашего края, – сказала Ирина Трусова, руководитель Сообщества посткроссеров Владивостока и Приморского края.

Так выглядит редкая открытка с краснокнижной кошкой. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Изображение конкретного леопарда с именем и биографией придало открытке особую ценность. Теперь приморские посткроссеры будет наблюдать за жизнью Тайфуна по новостям и снимкам фотоловушек. К слову, Хранителем дикой кошки является Русское географическое общество, среди членов которого немало посткроссеров, в том числе Дарья Гусева – руководитель Туристско-информационного департамента АНО «ТИЦ ПК». Благодаря ей на встрече посткроссеров по случаю выхода новой открытки также состоялось знакомство с книгой исследователя Юрия Шибнева «О дальневосточном леопарде».

После встречи и подписания открыток весточка о дальневосточном леопарде разлетится на 300 адресов по всему миру. Для посткроссеров из Приморья это прекрасная возможность рассказать людям из других уголков России и разных стран о красоте и уникальности своего региона.

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