Пазлы комфортного города: как столицу Приморья приводят в порядок

В дальневосточной столице решают вопросы, которые беспокоят людей. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Наболевшие проблемы и актуальные вопросы продолжают решать во Владивостоке. Речь идет как о дорогах, остановках, незаконно установленных гаражах, теплосетях, так и о детских площадках, скверах, придомовых территориях. Жителей города в равной степени беспокоят все перечисленные темы, поэтому главную задачу выделить невозможно – важно все, и разбираться нужно с каждым запросом без исключения. Мэр Константин Шестаков вновь встретился с владивостокцами, на этот раз – с жильцами Первореченского района. После разговора с людьми глава дал ряд поручений.

ТЕПЛАЯ ХОЛОДНАЯ ЗИМА

Владивосток активно готовится к зиме – после первого этапа гидравлических испытаний специалисты обнаружили проблемные участки и сейчас приводят их в порядок. Изношенные теплотрассы восстанавливают сразу по нескольким адресам: Народный проспект, Луговая – Сабанеева, Стрельникова, проспект 100-летия Владивостока. Также ремонт запланирован или проходит на улицах 2-я Поселковая, Адмирала Юмашева, Борисенко, Верхнепортовая, Ивановская, Калинина, Русская, Тигровая, Фадеева, Хабаровская.

На прошлой неделе Константин Шестаков проверил, как идут работы на двух участках Народного проспекта – возле домов №№ 17 и 35. Здесь заменили изношенные трубы на новые, чтобы повысить пропускную способность и подключить дополнительные объекты.

Добавим, в 2022-м на ремонт теплосетей выделили 710 миллионов рублей, 300 из которых – деньги города. Кроме того, Владивосток получит 1,8 миллиарда рублей от Фонда национального благосостояния России для реконструкции более 20 километров сетей.

Ремонт теплотрасс идет на нескольких участках сразу. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

ПРОГУЛКА С КОМФОРТОМ

Не меньше, чем теплые квартиры в холодное время года, людей интересуют дороги, пешеходные зоны и придомовые территории. Первореченцы попросили привести в порядок двор дома №50 по улице Карбышева, работы начнутся уже в этом году, пообещали в администрации. Еще возле домов №№ 34, 36 и 38 появится небольшая зона для отдыха для всех желающих.

До конца лета новый сквер откроют на Ульяновской, 8. Здесь уже есть пешеходные дорожки, лестницы, опоры освещения и механические дорожные столбы (болларды); основные работы должны завершить до середины августа. К 15 же сентября в сквере появятся лавочки, урны и архитектурные элементы.

Кстати говоря, в следующем году по программе «1000 дворов Дальнего Востока» превратят «в конфетку» территорию возле Тухачевского, 40.

Если подытожить, то можно сказать следующее. Жители района неоднократно говорили, что им не хватает пространств для отдыха и прогулок с детьми – теперь этот вопрос на контроле городских властей.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Не менее важная деталь в пазле комфортного города – удобная дорожная инфраструктура, которой во Владивостоке уделяют все больше внимания. Например, в ближайшее время возле Металлургической, 1, появится новый знак пешеходного перехода и непосредственно сама «зебра». Также рядом с домом покосят траву, которая за лето стала довольно высокой, и разберут незаконно установленные гаражи.

Скоро возьмутся и за пространство возле конечной остановки автобуса №17 – «Карбышева». Сейчас тут множество незаконных ларьков, торговых палаток и магазинов; их частично уберут. Но людям удобно здесь закупаться, поэтому скоро пройдет аукцион, по итогам которого победители абсолютно законно разместят свои торговые точки на остановке. Еще легально и без проблем смогут торговать дарами природы приморские фермеры. И приятный бонус – тут появится новый остановочный павильон.

Пространство возле конечной остановки автобуса №17 скоро приведут в порядок. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

С ларьками разбираются и на остановке «Стройматериалы», причина в том, что рядом находится ЛЭП – опасный энергообъект, и торговые палатки здесь запрещены законом. После демонтажа специалисты начнут обустраивать пешеходную зону и высаживать газон и цветы.

А вот в районе дома №6 на Героев Варяга предприимчивые граждане решили устроить парковку, естественно, без необходимых разрешений. Вместо нее жители попросили сделать спортивную площадку. Сейчас городские службы работают над этим вопросом, ведь не исключено, что все же место под машины здесь нужно. Тогда власти найдут компромисс, и спортобъект с парковкой разместятся по соседству.

Кроме первореченцев, глава Владивостока за последнее время успел пообщаться с жителями Ленинского, Первомайского и Советского районов, а также острова Русский. Такой формат обратной связи помогает слышать все болезненные вопросы, которые беспокоят людей, и правильно выстраивать деятельность мэрии и профильных ведомств.

– Работа ведется с учетом основных обращений от жителей. Безусловно, у администрации Владивостока есть план работы. Но такие поездки и встречи помогают определить первоочередные задачи и проводить благоустройство с учетом пожеланий горожан, – пояснил Константин Шестаков.

Встречи с мэром проходят регулярно. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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