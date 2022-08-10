Экономически заряженное Приморье: регион выстраивает новые отношения с деловыми партнерами

Что в регионе делают для улучшения экономической обстановки? Фото: Сергей БАЛАНОВ

После двух лет закрытых границ, снижения торговых оборотов и ослабления экономических связей выстраивание новых отношений с деловыми партнерами – словно глоток свежего воздух, который так нужен Приморскому краю. Конечно, в регионе поддерживают малый и средний бизнес, регулярно запускают различные проекты, влияющие на общество, реализуют госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, приходят компании с западной части России… Но пока это все происходит внутри, без взгляда извне, можно считать, что экономика, а значит, и прогресс, который она несет, законсервированы. Во избежание застоя Приморье продолжает налаживать сотрудничество с соседними к краю странами.

Одним из трех ведущих партнеров Приморья уже долгое время является Китайская Народная Республика. На этом сказывается и близость границ, и расположение региона, и растущий потенциал края. Сейчас основными направлениями для отношений являются транспорт и сельское хозяйство, а доля Китая в нашей внешней торговле ежегодно составляет около 50%. Например, торговый оборот в 2021-м превысил 5 миллиардов долларов. Сегодня КНР продолжает сотрудничество с Приморским краем.

РАСШИРЕНИЕ НА ВОСТОК

Без разговоров и обсуждений не может быть шагов вперед. Это прекрасно понимают все представители власти и бизнеса. Поэтому 4 августа во Владивостоке прошла конференция «Deep Dive в Китай: расширение на Восток», на которой эксперты рассказали предпринимателям о юридических и геополитических аспектах работы с КНР. Отметим, что спикерами стали люди, отлично разбирающиеся в предмете разговора: руководитель Российско-Китайского делового совета, представитель Института исследований быстроразвивающихся рынков школы управления Сколково, а также руководители представительств китайских компаний в России.

Эксперты рассказали бизнесменам об особенностях работы с КНР. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Министр экономического развития региона Андрей Блохин отметил, что хоть приморские бизнесмены и давно работают с китайскими партнерами, сегодня сотрудничество можно расширить. Так что из кейсов, представленных на конференции, нужно извлекать практическую ценность, так как не стоит забывать – у КНР свой стиль ведения бизнеса. Участникам мероприятия рассказали об удачных проектах и объяснили, с чем столкнутся товаропроизводители при выходе на рынок соседей, с кем нужно вести диалог на другой земле.

Председатель правительства Приморья Вера Щербина, которая также была на встрече, отметила: 20-летний опыт сотрудничества между регионом и соседним государством дает о себе знать в такие непростые времена, отношения крайне устойчивы и конструктивны. Сегодня край договаривается с китайской стороной об увеличении грузооборота и объема поставок высококачественных приморских товаров, а также в сферах сельского и лесного хозяйства.

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ

Выше мы уже отметили, что за прошлые 12 месяцев Приморье и Китай наторговали более чем на 5 миллиардов долларов, большая часть – 3 миллиарда – пришлась на провинцию Хэйлунцзян. Теперь же в планах – вопреки санкционному давлению увеличить объемы внешней торговли до 7 миллиардов долларов и даже больше.

Регион наращивает торговые обороты с китайской стороной. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Какими путями будет достигаться новая планка, озвучил губернатор края Олег Кожемяко. Так, в регионе хотят развернуть базу транзитных грузов и увеличить поставки в Поднебесную – речь идет о качественных приморских товарах, продукции лесопереработки, сельхозпродукции, также товаров высоких технологий. Кроме того, Приморье предлагает партнерам создать на нашей территории специальный сервисный центр для продажи и обслуживания спецтехники китайского производства. Особенной популярностью у приморцев пользуется лесозаготовительная техника.

Кроме того, глава региона подчеркнул – Приморье рассчитывает на помощь Российско-Китайского делового совета и его участников в рисоводстве и воплощении инвестпроектов в жизнь. Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, в свою очередь, уверена, что обе стороны смогут достичь своих целей, тем более что сейчас мир разворачивается на Восток и понимает, что восточные страны привлекательны своей культурой, традициями и возможностями.

Своими планами по взаимодействию с регионом поделились представители крупнейших китайских компаний ООО «КитайСтрой», BANK OF CHINA по Дальнему Востоку, ООО «СиАрСиСи Русс».

Олег Кожемяко пригласил китайских коллег принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

НОВЫЙ ВИТОК В СТАРЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Еще одна страна, с которой Приморье сотрудничает больше 20 лет, это Монголия. Однако успехи в этих отношениях значительно меньше, чем с Китаем, и регион хотел бы исправить ситуацию, тем более что он заинтересован в ряде товаров российского соседа. Так, край планирует покупать у Монголии еще больше кожи, мяса и кашемира, а в ответ продавать пиломатериалы и рыбную продукцию. Параллельно наращиванию торговых оборотов нужно развивать и логистику между сторонами. Как заметила Вера Щербина, этот вопрос сейчас актуален как никогда.

Приморье и Монголия усиливают сотрудничество. Фото: Правительство Приморского края

Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн заявила, что укрепить отношения поможет открытое в апреле торговое представительство страны во Владивостоке. Но останавливаться на сельском хозяйстве и стройматериалах страна не намерена; туризм, образование и наука – они также важны для партнеров. Например, сегодня в Приморье учатся восемь монгольских студентов.

Значительно укрепит все сферы сотрудничества, особенно в индустрии отдыха, прямое воздушное сообщение между Улан-Батором и Владивостоком. Стороны проработают более детально все вопросы на полях ВЭФ – представителей Монголии также позвали на сентябрьский форум.

ВЭФ – отличная площадка для укрепления отношений. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ

Приморье в целом стремится расширять свои торговые границы: как внутри страны, так и за ее пределами. Это в очередной раз доказывают и цифры за текущий год. Например: за семь месяцев почти 180 приморских предпринимателей воспользовались услугами Центра поддержки экспорта, который помогает новым компаниям выходить на зарубежные рынки и поддерживает тех, кто давно экспортирует свою продукцию. Благодаря помощи Центра удалось заключить контракты 13 организациям, восемь из которых и вовсе впервые решили продавать товары за границу.

Как заметила директор Центра Екатерина Соколова, чаще всего бизнесмены просят сопроводить заключение экспортного контракта. То есть предпринимателям помогают подготовить проект, его правовую экспертизу, дают советы во время выбора иностранного покупателя и торговой площадки (физической или электронной). Ну и, конечно, содействуют во время перевозки.

Приморские компании выходят на зарубежные рынки. Фото: Роман ПАВЛОВСКИЙ

Соколова отметила, качественная и грамотная поддержка, высокие финансово-экономические показатели – все это возможно тогда и только тогда, когда компания улучшает свои связи с экспортерами, открыто общается с предприятиями и работает исключительно по принципу информационной прозрачности.

Подробнее об услугах Центра поддержки экспорта можно узнать по телефону: 8 (423) 279-59-09, на сайте «Мой бизнес» и в социальных сетях: Telegram-канал «Приморье для бизнеса» и группа ВК «Мой Бизнес. Приморье».

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