Главу села в Чукотском АО обвиняют в халатности, из-за которой погибли четыре ребенка

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября. Фото: СУ СК РФ по ЧАО.

Главу села Инчоун в Чукотском автономном округе обвиняют в халатности. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

По версии следствия, в аварийный дом, который подлежал сносу, самовольно заселились шесть человек. Глава села знала, что в здании живут люди, и что состояние жилища оставляло желать лучшего, однако ничего не сделала для переселения многодетной семьи. В итоге осенью 2021 года в здании случился пожар. Погибли шесть человек, в том числе и четыре ребенка.

Женщину обвиняют по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Теперь ей грозит лишение свободы на срок до семи лет. Уголовное дело направили для дальнейшего разбирательства в Чукотский районный суд.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 30 октября 2021 года. 20-летний жилец дома решил растопить печь, вот только он не проверил ее состояние, не почистил отделение для золы и лег спать. Сломанная дверца открылась, и угли попадали на пол, что и стало причиной пожара. Огонь стремительно распространился, в пламени погибли четыре ребенка в возрасте от года до шести лет, а также две 50-летние женщины. Молодой человек выжил и признал свою вину.

Но не только невнимательность жильца стала причиной трагедии. Специалисты тушили возгорание одной мотопомпой, хотя в селе их было две, а система рупоров, которая оповещает людей о пожаре, оказалась сломанной.

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