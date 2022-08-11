Школьные ярмарки во Владивостоке в 2022: где купить все необходимое к началу учебного года

На школьных ярмарках цены ниже, чем в магазинах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не за горами 1 сентября, родители начинают задумываться, как лучше собрать ребенка школу и где купить все необходимое к началу учебного года. Для удобства жителей Владивостока в ближайшее время заработают ярмарки, а мы пока представим вам краткий и очень полезный список канцтоваров и одежды, который поможет собрать рюкзак для ученика начальных классов.

Канцтовары

Пенал, можно взять мягкий и небольшой, цена на него варьируется от 100 до 200 рублей. Две ручки можно купить за 40 рублей, столько же простых карандашей за – 18 рублей, ластик и линейка продаются за 9 и 29 рублей. Три цветных карандаша – красный, синий, зеленый пригодятся, чтобы отмечать звуки на уроке русского языка, а потратить на них придется около 45 рублей.

Точилку лучше купить большую, стационарную. Стоят они от 500 до 800 рублей, дорого – зато проживет вещь долгие годы.

Тетради с принтами обойдутся от 30 до 100 рублей, а дневники – от 50 до 100 рублей. Поэтому лучше брать нейтральные, чтобы ребенок не отвлекался от уроков, тем более они стоят дешевле: простые тетради в клетку и линейку можно найти за 3 рубля, а дневники за 30 рублей.

Пачка из десяти обложек для дневников и тетрадей обойдется в 300 рублей, столько же стоит набор для учебников.

Кроме карандашей трех цветов на русский язык понадобится целая упаковка для рисования. Тут тоже можно сэкономить, возьмите 12 оттенков – этого вполне хватит. Цена на них варьируется от 50 до 230 рублей.

Портфель

Как известно, самые низкие цены на школьные сумки зимой, считается – не сезон. Эта информация пригодится, но уже на будущее. Запомните, хороший рюкзак с жесткой ортопедической спинкой и оптимальным весом не может стоить слишком дешево.

Вес полностью укомплектованного рюкзака не должен превышать 2 килограмма для ученика начальной школы. Так что пустая сумка не может весить больше 900 – 1000 граммов, а ширина – превышать 4 сантиметра.

Желательно, чтобы у рюкзака была ортопедическая спинка с мягкой прокладкой и хорошей вентиляцией, а сама сумка должна быть сделана из плотного водоотталкивающего материала.

Цена полностью зависит от ваших возможностей, однако ранцы стоимостью в 2000 – 3000 рублей могут прослужить несколько лет.

Гардероб

И конечно же, собирая ребенка в школу, нельзя забывать про форму. Сначала обсудим гардероб девочек. Сарафан можно купить за 1300 рублей, цена на блузки варьируется от 790 до 1500 рублей, юбки можно приобрести в среднем за 570 рублей, стоимость колготок достигает 100-200 рублей. В среднем дешевая обувь стоит 600 рублей, дорогая обойдется в 1900 рублей.

Рубашки для мальчиков можно купить минимум за 600 рублей, дорогие обойдутся в 1090 рублей, водолазки стоят 800-900 рублей, галстук можно приобрести за 200 рублей. Цена на брюки варьируется от 1190 до 1600 рублей. Туфли для мальчиков можно купить за 1200 рублей.

Школьные ярмарки

С начала августа во Владивостоке функционируют школьные ярмарки:

– главная площадь города (Светланская, 22)

– Арбат (Адмирала Фокина, 23)

Здесь можно найти все что необходимо школьнику: учебники, канцтовары и материалы для творчества – альбомы, краски, карандаши, рюкзаки, одежду для занятий спортом и многое другое.

Цены на ярмарках ниже магазинных, так как продавцам не приходится платить аренду за помещения, что обычно закладывается в стоимость товаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.