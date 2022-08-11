У детей нашли кишечный норовирус. Из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандал вокруг детского лагеря «Юность» в Артеме может закончиться уголовным сроком для директора учреждения. После отравления 43 детей и 3 взрослых во время летней смены Следственные органы СК РФ по Приморью предъявили обвинение 62-летней руководительнице, сообщили в ведомстве. Мерой пресечения выбран домашний арест сроком на почти полтора месяца.

Как считают следователи, в лагере в бухте Муравьиной руководитель могла избежать опасности для детей. С 26 по 30 июля она находилась на посту. Женщина должна была контролировать санитарные нормы, проследить за тем, чтобы на столы попадали только чистые овощи и свежая еда, однако 43 ребенка с диагнозом острый гастроэнтерит отправились на больничные койки прямиком из оздоровительного комплекса. Напомним, после массового отравления специалисты Роспотребнадзора и медики обнаружили опасный норовирус у 18 человек из числа пострадавших. Это возбудитель кишечной инфекции. Дети перенесли болезнь в средней форме, жизням больше ничего не угрожает. Лагерь с 31 июля закрыт.

«Комсомолка» пыталась связаться с директором ДЗОЛ «Юность» еще на заре скандала, когда только появилась информация о пострадавших. Звонки игнорировали. Официально, по данным турцентра «Афина-Паллада», главой лагеря является Чепелева Наталья, а гендиректором – Чепелева Ася. На имущество, автомобиль и участок Натальи Михайловны, наложен арест. Ей грозит крупный штраф или лишение свободы сроком на 2 года по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

За неделю до инцидента в центре провела плановую проверку прокуратура Приморья. До этого – в июле – Роспотребнадзор нашел незначительные нарушения, которые оперативно устранили. До сих пор неизвестно, из-за какого фактора произошло массовое отравление. Основные пути заражения – немытые овощи и фрукты, обсемененная плохо вымытая посуда.

Детали истории – в отдельном материале КП. Дети почувствовали недомогание еще 30 июля. Спустя два дня, когда ребята еще боролись с инфекцией, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело и взял ход расследования под собственный контроль.

К слову, за таким же сценарием «Комсомолка» следила в 2019 году. В детском лагере «Юнга» в Приморье отравились почти 30 детей, подключились органы.

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